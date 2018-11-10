Eksik Galatasaray, Kayseri'de 3 puana 3 golle ulaÅŸtÄ±

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, cezalÄ± ve sakat oyuncularÄ±n Ã§okluÄŸuna raÄŸmen 3-0'lÄ±k skorla maÃ§tan 3 puanla ayrÄ±ldÄ±.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasÄ±nda Kayseri deplasmanÄ±nda Onyekuru'nun 2 golü ve Ömer Bayram'Ä±n tek golüyle Kayserispor'u 3-0 maÄŸlup etti. Galatasaray bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 23'e yükseltti, Kayserispor ise 12 puanda kaldÄ±.

Galatasaray'da PFDK sevkleri sonucunda ceza alan Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues ve sakat olan Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Eren Derdiyok Kayserispor maçÄ± kadrosunda yer almadÄ±.

Kayserispor'da ise yönetim kurulu kararÄ±yla kadro dÄ±ÅŸÄ± kalan Kana BÄ±yÄ±k ve Levent Gülen kadroda yoktu.

MAÇTAN DAKÄ°KALAR

FotoÄŸraf: Sercan KüçükÅŸahin/AA

KarÅŸÄ±laÅŸmada ilk golü Feghouli'nin ÅŸutunda kalecinden dönen topu tamamlayan Onyekuru 18. dakikada kaydetti ve Galatasaray'Ä± 1-0 öne taÅŸÄ±dÄ±. Ä°lk yarÄ± bu skorla sona erdi. 74. dakikada Onyekuru, ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi. 83. dakikada ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Kayserisporlu Tiago Lopes takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. 88'de ise Mariano'nun ortasÄ±nda Ömer Bayram Galatasaray'Ä±n 3. golünü atarak skoru belirledi: 3-0.

(SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 21:14

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