Erzurum'da 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

Erzurum'da Richter Ã¶lÃ§eÄŸine gÃ¶re 4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Erzurum'da Richter ölçeÄŸine göre 4 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Deprem Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (AFAD) merkez üssünü Erzurum'un Aziziye ilçesi olarak saptadÄ±ÄŸÄ± deprem, 18.01'de meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre altÄ±nda meydana gelen deprem kÄ±sa süreli paniÄŸe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü ise depremin büyüklüÄŸünü 3.9 olarak açÄ±kladÄ±. (DHA)

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