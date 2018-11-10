Selma Irmak: KÃ¼rt siyaseti yargÄ± eliyle kriminalize edilmek isteniyor

Tutuklu bulunan DTK Eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selma Irmak: KÃ¼rt siyasetini temsil eden partilerin Ã¶nÃ¼ algÄ± operasyonlarÄ± ve yargÄ± eliyle kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tutuklu DTK Eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selma Irmak, “Kürt siyasetini temsil eden hangi parti olursa oldun daima kriminalize edilerek, algÄ± operasyonlarÄ±yla ve yargÄ± eliyle demokratik mücadelenin önü partilere kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

4 KasÄ±m 2016 tarihinde tutuklanan ve 10 yÄ±l hapis cezasÄ± alan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Kürt kadÄ±n siyasetinde bilinen isimlerden biri. Aktif olarak siyasette yer alan Irmak, 2009’da “KCK Ana DavasÄ±”ndan tutuklanarak cezaevine konuldu. 12 Haziran 2011’de yapÄ±lan milletvekilliÄŸi seçimlerine ÅžÄ±rnak’tan baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili olarak seçilen Irmak, ancak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi yönünden verdiÄŸi karar sonrasÄ±nda 5 Ocak 2014 tarihinde tahliye edildi. Milletvekili olarak cezaevinden çÄ±kan Irmak, 25 ve 26’ncÄ± dönemlerde milletvekilliÄŸi yaptÄ±. Cezaevinden milletvekili seçilerek çÄ±kan Irmak, milletvekili iken cezaevine giren vekiller arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Irmak tutuklu bulunduÄŸu Kocaeli F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nden tutuklanmalarÄ±na, eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) kriminalize edilmesine ve yaklaÅŸan yerel seçimlere dair Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n (MA) sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Irmak, iktidarÄ±n tutuklama ve gözaltÄ± operasyon politikalarÄ±na iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bugün toplum lehine kaydedilen bir geliÅŸme, kazanÄ±m yarÄ±n tarumar edilip, sil baÅŸtan yapÄ±labilmektedir. Bu tutum toplumda endiÅŸe, güvensizlik yaratÄ±p, istikrarsÄ±zlÄ±klarla gelecek korkusunu diri tutma, dolayÄ±sÄ±yla toplumu daha kolay teslim alma yöntemi olarak bilinçli tercih edilmektedir. Kürt siyasetine dayatÄ±lan da budur. Umutsuzluk yaratarak, baÅŸarabilme umudunu baltalama. Kendine mahkum ve mecbur etme, baskÄ± ve ÅŸiddetle sürekli denetim, gözetim altÄ±nda tutma, yargÄ± yoluyla terbiye etme yöntemi izlenmektedir.”

ÇÄ°FTE STANDART UYGULAMASI

Kürt siyasetinin hedef alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin soruya Irmak, “Kürt halkÄ±yla Türkiye halklarÄ±nÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n, emekçilerin bir araya gelmesinden korktular. Ankara, Suruç KatliamÄ± Kürt halkÄ±yla yan yana gelmeyi düÅŸünen herkese vahÅŸet düzeyinde gözdaÄŸÄ± vermeyi amaçladÄ±. YargÄ±lanmadaki ciddiyetsiz tutum bile her ÅŸeyi apaçÄ±k gözler önüne sermektedir” dedi. Irmak devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Devlet aklÄ± bugüne kadar Kürt sorununu sürekli demokratik zeminin ve siyasal boyutun dÄ±ÅŸÄ±na itmiÅŸtir. Çünkü demokratik zeminde kalmasÄ±, asgari hukuk normlarÄ±nÄ± uygulanmasÄ± kendi hukukunun sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalmayÄ± mecbur kÄ±lacaktÄ±r. O nedenle Kürt siyasetini temsil eden hangi parti olursa oldun daima kriminalize edilerek, algÄ± operasyonlarÄ±yla ve yargÄ± eliyle demokratik mücadelenin önü partilere kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasi soykÄ±rÄ±m operasyonlarÄ± Türkiye’deki hukuksuzluk sistemini ortaya koymaktan milletvekillerinin, belediye eÅŸ baÅŸkanÄ± gibi halkÄ±n oylarÄ±yla seçilmiÅŸ siyasetçilerin mevcut yasalar bile hiçe sayÄ±larak, hukuk ayaklar altÄ±na alÄ±narak, tutuklanmasÄ± yÄ±llarÄ± bulan cezalarla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± sadece hukuk sisteminin deÄŸil siyasal sistemin de yapÄ±sal krizde olduÄŸunun ve Türkiye’de ikili, çifte standartlÄ± bir uygulamanÄ±n mevcudiyetini ifade eder.”

‘DTK FAALÄ°YETLERÄ°NDEN TUTUKLAMA BÄ°R GARABET’

DTK’nin yasa dÄ±ÅŸÄ± gösterilmek istenmesine iliÅŸkin soruya Irmak, DTK’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± da hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± söyledi: “2012 yÄ±lÄ±nda TBMM’de yürütülen yeni anayasa yapÄ±mÄ± komisyonuna dönemin meclis baÅŸkanÄ± ve AKP yetkilisi Cemil Çiçek tarafÄ±ndan resmi yazÄ± ve TBMM BaÅŸkanÄ± imzasÄ±yla DTK’den yeni anayasa iliÅŸkin görüÅŸleri sorulmuÅŸ, DTK de yeni anayasaya iliÅŸkin görüÅŸlerini sunmuÅŸ, bu görüÅŸler de TBMM resmi internet sayfasÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Hal böyleyken DTK’nin kriminalize edilmesi, yasadÄ±ÅŸÄ± örgüt organÄ± gibi lanse edilmesi, Kürt siyasetçilerinin DTK faaliyetlerine katÄ±lmasÄ± gerekçesiyle tutuklanmasÄ± tam bir garabettir. O halde BeÅŸir Atalay ya da Cemil Çiçek’in de soruÅŸturulmasÄ± veya tutuklanmasÄ± gerekir. AKP’nin duruma, çÄ±karlarÄ±na, hal ve ahvale göre yön deÄŸiÅŸtiren politikasÄ± iÅŸte böyle sürekli ayaÄŸÄ±na dolanmaktadÄ±r. AKP’nin bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± hiçbir operasyon iÅŸe yaramamÄ±ÅŸ, amaç hasÄ±l olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Tam tersine halk iradesine daha güçlü sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net