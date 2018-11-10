CHP'li Ã–zel'den Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'na 'ziyaret' tepkisi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n Yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'yu ziyaret etmesine CHP'li Ã–zgÃ¼r Ã–zel'den tepki: GÃ¶revden alÄ±n.

CHP Grup BaÅŸkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n , "KeÅŸke Yunan galip gelseydi" diyen Yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'na ziyaretini eleÅŸtirdi. Özel, "Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygÄ±yla eÄŸilirken, hepimiz telefonlarÄ±mÄ±zda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamÄ± ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ± gördük. YunanÄ±, Türk ordusuna tercih eden bir adamÄ±n yanÄ±na ziyarete giden kiÅŸinin, 1 dakika bile görevinde tutulmamasÄ± gerekiyor" dedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ'Ä±n yazar Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'na ziyaretiyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Cumhuriyet MeydanÄ± Atatürk AnÄ±tÄ± önünde ziyareti deÄŸerlendiren Özel, "Bugün 10 KasÄ±m. Bugün Atatürk'e saygÄ±larÄ±n sunulduÄŸu, Atatürk'ün AnÄ±tkabir'de ziyaret edildiÄŸi, meydanlarda Atatürk anÄ±tlarÄ±nÄ±n önüne çelenk konulduÄŸu, Atatürk'ün anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gün. Bugün ona herkes ziyarette bulunuyor. Ama bir kiÅŸi bugün farklÄ± bir ziyaret yaptÄ±. O kiÅŸi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ. Atatürk'ün kurduÄŸu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndaki Ali ErbaÅŸ bugün, fesli Deli Kadir'i ziyaret etti. Atatürk, dinimiz doÄŸru öÄŸrenilsin, iyi öÄŸrenilsin, herkes tarafÄ±ndan öÄŸrenilsin diye Diyanet Ä°ÅŸlerini kurdu. Bu meczuplar, bu ÅŸarlatanlar insanlarÄ± kandÄ±rmasÄ±n diye, bu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± kurdu. Ama Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±ndaki kiÅŸi, bugün gitti Atatürk'ten nefret eden MÄ±sÄ±roÄŸlu'nu ziyaret etti" dedi.

CUMHURBAÅžKANINA 'GÖREVDEN AL' ÇAÄžRISI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a, ErbaÅŸ'Ä± bir önce görevden almasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Özel, "Bu sabah, AnÄ±tkabir'e giden Recep Tayyip ErdoÄŸan'a soruyoruz. Sen AnÄ±tkabir'e giderken, senin atadÄ±ÄŸÄ±n, senin arkasÄ±nda durduÄŸun adam MÄ±sÄ±rlÄ±oÄŸlu'nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranÄ±ÅŸÄ±n AnÄ±tkabir'deki davranÄ±ÅŸ deÄŸil. EÄŸer bu adamÄ± 1 dakika bile görevde tutarsan, dönüp de Atatürk'e karÅŸÄ±, saygÄ± gösteriyormuÅŸ, onu anÄ±yormuÅŸ gibi yapma" diye konuÅŸtu.

'HARAM OLSUN'

Ziyaretten duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± vurgulayan Özel, "Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, sana söylüyoruz. Bizim vergilerimizle aldÄ±ÄŸÄ±n o maaÅŸÄ±n her bir kuruÅŸu haram zÄ±kkÄ±m olsun. O parayÄ± yemek, o parayla geçinmek, o parayla mutlu olmak sana nasip olmasÄ±n. Bugün saat tam 9'u 5 geçe hepimiz Atatürk'ün önünde saygÄ±yla eÄŸilirken, hepimiz telefonlarÄ±mÄ±zda, internette, gazete haberlerinde, Atatürk'ten nefret eden bu adamÄ± ziyaret eden Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ± gördük. YunanÄ±, Türk ordusuna tercih eden bir adamÄ±n yanÄ±na ziyarete giden kiÅŸinin 1 dakika bile görevinde tutulmamasÄ± gerekiyor. EÄŸer Recep Tayyip ErdoÄŸan onu görevde tutmaya devam ederse, bugün gittiÄŸi ziyaretin, deftere yazdÄ±ÄŸÄ± notlarÄ±n, bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± çelengin hiçbir anlamÄ± yoktur " dedi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n, "KeÅŸke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu'na 10 KasÄ±m'da geçmiÅŸ olsun ziyaretinde bulunmasÄ± tepki çekmiÅŸti. (Manisa/DHA)

Kadir MÄ±sÄ±roÄŸlu hakkÄ±nda â€˜AtatÃ¼rkâ€™e hakaretâ€™ soruÅŸturmasÄ±

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