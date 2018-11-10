Ã‡ocuk DiyarÄ± Film Festivali yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

UluslararasÄ± Ã‡ocuk DiyarÄ± Film Festivali'nin bu yÄ±lki baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 'MÃ¼lteci Ã§ocuklar' olacak.

2. UluslararasÄ± Çocuk DiyarÄ± Film Festivali, 11-18 KadÄ±m tarihleri arasÄ±nda Ankara’da gerçekleÅŸecek. Festivalde 60 film, söyleÅŸiler, paneller, uzman eÄŸitmen ve sanatçÄ±larla oluÅŸturulan pek çok atölye ve gösterim yapÄ±lacak.

Bu yÄ±l ikincisi düzenlenen “UluslararasÄ± Çocuk DiyarÄ± Film Festivali”, 11-18 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Ankara’da gerçekleÅŸecek. FarklÄ± yaÅŸ gruplarÄ±ndan çocuklarÄ±, gençleri ve ebeveynleri kapsayacak festivalin bu yÄ±lki baÅŸlÄ±ÄŸÄ± “Mülteci çocuklar” olacak. Kanada, Hollanda, Avusturya, Ä°ran, Ä°sviçre, Ä°sveç, Almanya, Ä°spanya, Küba, Japonya, Ä°zlanda, Belçika, BangladeÅŸ, Ä°ngiltere, Fransa, Ä°talya ve Türkiye’nin katÄ±lÄ±mcÄ± olarak yer alacaÄŸÄ± festivalde, 60 film, söyleÅŸiler, paneller, uzman eÄŸitmen ve sanatçÄ±larla oluÅŸturulan pek çok atölye ve gösterim yapÄ±lacak. Festivale, Cinekid ve KLIK ekipleri, Yannie Dupont Hebert, Hüseyin Tabak, Erhun Altun, Erman Okay baÅŸta olmak üzere yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan önemli yönetmen ve konuklar katÄ±lacak. Festivalin bu yÄ±lki onur konuÄŸu ise Behiç Ak olacak. Bir hafta sürecek festivalin kapanÄ±ÅŸ gecesinde ise çocuklarÄ±n kendi senaryolarÄ±nÄ± yazdÄ±klarÄ±, oynadÄ±klarÄ± ve yönettikleri filmlerin gösterimi, kendi oyunculuklarÄ±nÄ± üstlendikleri Ah Åžu Anneler Babalar adlÄ± tiyatro oyunu ve 1000 Çocuk Korosu sahne alacak. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 17:25

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