Ä°stanbul Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda â€˜KaÄŸÄ±t kriziâ€™ vurgusu

37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan TÃ¼rkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan KocatÃ¼rk kaÄŸÄ±t krizine dikkat Ã§ekti.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

TÜYAP ve Türkiye YayÄ±ncÄ±lar iÅŸbirliÄŸiyle hazÄ±rlanan 37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±, ‘HayatÄ± Edebiyatla KuÅŸatmak’ ana temasÄ± ile kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk, yayÄ±ncÄ±larÄ±n sorunlarÄ±na dikkat çekti. Kocatürk, kurdaki dalgalanma sebebiyle artan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± ile ilgili yayÄ±ncÄ±larÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±na dikkat çekerek BakanlÄ±k’tan adÄ±m atmasÄ±nÄ± istedi.

Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 18 KasÄ±m’a kadar sürecek olan fuara, yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan 800 yayÄ±nevi ve sivil toplum kuruluÅŸu katÄ±lÄ±yor. OkurlarÄ±, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan pek çok yazarla buluÅŸturacak fuarda panel, söyleÅŸi, ÅŸiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluÅŸan 300 kültür etkinliÄŸi ve imza günleri düzenlenecek.

‘KATILIM SAYISININ ARTMASINI UMUYORUZ’

FotoÄŸraf: YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi

FuarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ törenine Kültür ve Turizm BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükçekmece KaymakamÄ± Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Akgün, fuarÄ±n onur yazarÄ± Selim Ä°leri ve çok sayÄ±da yayÄ±ncÄ± katÄ±ldÄ±. Törende açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± TÜYAP Kültür FuarlarÄ± Genel Koordinatörü Deniz KavukçuoÄŸlu yaptÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l fuara katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n 742 bin kiÅŸi olduÄŸunu hatÄ±rlatan KavukçuoÄŸlu, bu yÄ±l ki katÄ±lÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n daha fazla olmasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± söyledi. Avrupa’nÄ±n en büyük fuarÄ±nÄ± düzenlediklerini kaydeden KavukçuoÄŸlu, konuÅŸmasÄ±nda ölüm yÄ±l dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü de andÄ±.

‘TÜRKÄ°YE OKUDUÄžUNU ANLAMADA 50. SIRADA’

Türkiye YayÄ±ncÄ±lar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kenan Kocatürk konuÅŸmasÄ±nda Türkiye’de yayÄ±ncÄ±larÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlarÄ± anlattÄ±: “BasÄ±n Kanunu’na göre kitaplarla ilgili ilk altÄ± ay dava açÄ±lmasÄ± gerekirken bu süre aÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde dava açÄ±lÄ±yor. Buna son verilmeli. Telif HaklarÄ± YasasÄ± dijital ve kitap korsanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± önlemek açÄ±sÄ±ndan önemli olacak. Bu nedenle bir an evvel çÄ±kmasÄ±nÄ± bekliyoruz. OECD araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre Türkiye’deki çocuklarÄ±mÄ±z okuduÄŸunu anlamada 72 ülke arasÄ±nda 50. sÄ±rada. Gelecekte yerli ve milli anlamda baÅŸarÄ±lÄ± olmak istiyorsak okumak anlamÄ±nda iÅŸ birliÄŸiyle çalÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor. Halk kütüphaneleri ve üniversite kütüphanelerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± ve bedelsiz kitaba ulaÅŸmanÄ±n önü açÄ±labilmeli. YayÄ±ncÄ±larÄ±n muzdarip olduÄŸu bir diÄŸer konu da; Eylül ayÄ±nda Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan (MEB) genelge-yönerge çÄ±kar. Bu yÄ±l çÄ±kan genelge-yönergede MEB’in tanÄ±tÄ±m için de olsa yayÄ±ncÄ±larÄ± okula almama kararÄ± var. Hal böyleyken okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l kazandÄ±racaÄŸÄ±z diye sormadan edemiyor insan”

‘SEKA OLSAYDI DIÅžARIYA BAÄžIMLI OLMAZDIK’

FotoÄŸraf: Evrensel

YayÄ±n sektörünün zor bir yÄ±l geçirdiÄŸini vurgulayan Kocatürk,“Sezonun ilk üç ayÄ±nda eÄŸitim yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± hariç bandrol satÄ±ÅŸlarÄ±nda yüzde 35 civarÄ±nda büyüme vardÄ±. AÄŸustos ayÄ±nda döviz dalgalanmasÄ± sebebiyle yayÄ±ncÄ±lar kaÄŸÄ±t bulup kitap üretemez hale geldi. GeçmiÅŸte SEKA vardÄ±. Yetersiz de olsa SEKA teknik olarak geliÅŸtirebilir ve dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸÄ±mlÄ± olmazdÄ±k. UluslararasÄ± yayÄ±ncÄ±lar kaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±zÄ± anladÄ±lar ve bizimle dayanÄ±ÅŸma içine girdiler. Sektörle ilgili dertlerimizin çözümü ile ilgili ne yazÄ±k ki adÄ±m atamÄ±yoruz. Sektör olarak inÅŸaatçÄ±lardan öÄŸreneceklerimiz vardÄ±r belki de. OnlarÄ±n ÖTV’lerinde indirim oldu. Biz de yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kültürel çeÅŸitliliÄŸinin artmasÄ± için ÖTV’yi düÅŸürün diyoruz. Bu dertlerimize ilaç olacak tedbirler alÄ±nÄ±r inÅŸallah. Yazarlar ve çevirmenlerimizin yüzde 35’i vergiye gidiyor. Çitçiler ve esnafÄ±n muaf olduÄŸu KDV’den niye yazarlar ve çevirmenler yararlanmÄ±yor. BakanlÄ±k destek vermezse yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörü kendi krizini dayanÄ±ÅŸarak çözecek” ifadelerini kullandÄ±.

‘EDEBÄ°YAT VE SANAT FUARI’

Kültür FuarlarÄ± DanÄ±ÅŸma Kurulu BaÅŸkanÄ± DoÄŸan HÄ±zlan da UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ±na ilk yÄ±lÄ±ndan bu yana katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kültürün çeÅŸitlendiÄŸine dikkat çekerek fuarÄ±n bir edebiyat fuarÄ± olmaktan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten HÄ±zlan, “Sadece biçim ve konu bakÄ±mÄ±ndan deÄŸil içerik bakÄ±mÄ±ndan da fuarlar çeÅŸitliliÄŸin göstergesi. Çok renkli bu yÄ±lÄ±n fuarÄ±. Bu fuarÄ±n bir baÅŸka yanÄ± da sanat fuarÄ±. Selim Ä°leri ve Ara Güler sergisi de var” dedi.

‘ÅžÄ°Ä°R VE ROMAN HAYATI KUÅžATIYOR’

37. UluslararasÄ± Ä°stanbul Kitap FuarÄ± onur yazarÄ± Selim Ä°leri ‘HayatÄ± Edebiyatla KuÅŸatmak’ ana temasÄ±na atÄ±f yaparak, “Bir ÅŸiir, bir roman gerçekten hayatÄ± kuÅŸatÄ±yor. Atatürk’ün, ReÅŸat Nuri Gültekin’in, ÇalÄ±kuÅŸu’nun derin anÄ±larÄ±na sonsuz gönül borçluyum.” dedi.

‘DARALMA KIRAATHANELERLE AÅžILACAK’

Törende konuÅŸan Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün daralma ve sÄ±kÄ±ÅŸmaya girdiÄŸini ancak bunun bir büyüme olduÄŸunu iddia etti. “Bu daralmadan çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± umuyorum. KaÄŸÄ±dÄ±n nerede ne ÅŸekilde üretildiÄŸi deÄŸil üretilmiÅŸ olarak yayÄ±na sokulmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum” diyen Dursun, kitaptaki daralma ve sÄ±kÄ±ÅŸmanÄ±n Millet KÄ±raathaneleri’yle aÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

www.evrensel.net