HDPâ€™den â€˜HDP-AKP mÃ¼zakeresiâ€™ iddiasÄ±na yanÄ±t: Aynaya bakÄ±n Â 

HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§ 'HDP, AKP ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor' iddialarÄ±na yanÄ±t verdi: Bunu sÃ¶yleyenler aynaya baksÄ±n. Ã‡Ã¶ktÃ¼rme planÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda diz Ã§Ã¶kmedik.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, AKP ile HDP’nin müzakere yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddialarÄ±na yanÄ±t verdi: “AKP ile müzakere yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyenler ayna baksÄ±n.” Kobanê’ye yönelik saldÄ±rÄ±lara tepki gösteren Oluç, Kobanê ile iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini belirtti.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, partisinin iki gün süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± HDP Genel Merkez BinasÄ±’nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. HDP Antep Milletvekili Mahmut TuÄŸrul hakkÄ±nda verilen 2 yÄ±l 6 aylÄ±k cezaya tepki gösteren Oluç, yargÄ±nÄ±n yasama hakkÄ± üzerindeki baskÄ±sÄ±nÄ±n sürmekte olduÄŸunu kaydetti.

LEYLA GÜVEN’LE DAYANIÅžMA SÜRECEK

Oluç, Hakkari Milletvekilli Leyla Güven’in tutuklu durumuna dikkat çekti. Kelepçe dayatmasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸi için duruÅŸmaya götürülmeyen Leyla Güven’nin süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevine baÅŸlamasÄ±nÄ± da deÄŸerlendiren Oluç, “Ä°mralÄ±’daki tecridin Kürt halkÄ±na yönelik bir tecrit olduÄŸunu bilen bir kiÅŸidir. Bu durumun deÄŸiÅŸmesi için kendi kiÅŸisel kararÄ± ile açlÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Son derece aÄŸÄ±r bir yükü tek baÅŸÄ±na üstlenmiÅŸtir. Bizler bu yükün sadece Leyla Güven tarafÄ±ndan üstlenilmesini büyük bir haksÄ±zlÄ±k olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z ancak kendi kiÅŸisel kararÄ±nÄ± elbette saygÄ± ile karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Cezaevi dÄ±ÅŸÄ±nda hem hukuki hem de uluslararasÄ± alanda gereken desteÄŸi sunacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etmek istiyoruz” ifadelerine kullandÄ±. Oluç, hasta tutuklu 85 yaÅŸÄ±ndaki Sise Bingöl’ün 8 gün boyunca kaldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edilip tekrardan cezaevine götürülmesini intikam amaçlÄ± olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

‘KAYYIM RAPORLARIMIZI TAMAMLADIK’

KayyÄ±mlar hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporlara iliÅŸkin de konuÅŸan Oluç, “SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda kayyÄ±mlarÄ±n hangi hukuksuzluk ve yolsuzluklarÄ± yaptÄ±klarÄ± belgelendi. KayyÄ±mlarÄ±n atandÄ±klarÄ± yerlerde kendi ailelerine ve AKP yandaÅŸlarÄ±na hangi hileli yollarla yardÄ±m ettikleri ve onlarÄ± nemalandÄ±rdÄ±klarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. Bu raporlarÄ±n her birini hukuki yollardan hesap sorulmasÄ± için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±. AKP iktidarÄ±nÄ±n AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n Kürt halkÄ±na yolsuzluk, acÄ± ve züllümden baÅŸka bir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Oluç, “KayyÄ±m politikalarÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan asla benimsenmiyor. Sizde bunun farkÄ±ndasÄ±nÄ±z ve bunun üstünü örnek için uÄŸraÅŸÄ±yorsunuz” diye konuÅŸtu.

‘GÄ°ZLÄ° MÜZAKERE' Ä°DDÄ°ASI

HDP’nin AKP ile müzakere yaptÄ±ÄŸÄ±na dair iddialara tepki gösteren Oluç ÅŸu ifadelerle yanÄ±t verdi: “Bizim AKP ile gizli müzakere yürüttüÄŸümüzü söyleyenler aynaya baksÄ±n. Bizim bugün çeÅŸitli çevrelerde AKP ile müzakere yürüttüÄŸümüzü ifade edenler oluyor. Çöktürme planÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda diz çökmedik boyun eÄŸmedik halkÄ±n onuru ile buna direndik. Bizim gizli görüÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyenlere diyoruz ki, evinizdeki aynaya bakÄ±n karÅŸÄ±nÄ±zda kimi görüyorsanÄ±z onlar gizli görüÅŸme yapÄ±yor. Biz açÄ±k ve ÅŸeffaf politikamÄ±za devam ediyoruz, bundan da asla vazgeçmeyeceÄŸiz.”

‘KOBANÊ’YE SALDIRI DEÄžÄ°L, Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMELÄ°’

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerin Suriye’nin kuzeyinde bulanan Kobanê’ye yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± obüs atÄ±ÅŸlarÄ±yla ilgili de konuÅŸan Oluç, “Kuzey Suriye’ye yönelik saldÄ±rÄ±lar demokratik bir Suriye’nin gerçekleÅŸmemesi içindir. Kobanê’ye yönelik saldÄ±rÄ±lar bu yönlü saldÄ±rÄ±lardÄ±r. Ya IÅžÄ°D’i yeniden üretmenin ya da el Kaidenin yeniden mevzi kazanmasÄ±na yöneliktir. Bu kabul edilebilir deÄŸil” ifadelerini kullandÄ±. AKP’nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n fiyasko ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Oluç ÅŸunlarÄ± söyledi: “Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdit ve saldÄ±rÄ± söz konusu deÄŸildir. FarklÄ± halklarÄ±n bir arada barÄ±ÅŸ içinde yaÅŸamasÄ± açÄ±sÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± gereken Suriye’ye saldÄ±rmak deÄŸil, orasÄ±yla ticari, kültürel insani iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi için adÄ±m atmaktÄ±r. BakÄ±n Afrin’de yapÄ±lanlar bunu çok net bize gösteriyor. Bugün uluslararasÄ± alanda da konuÅŸulmaya baÅŸlanan raporlar neye iÅŸaret ediyor. Çetelerin kadÄ±nlarÄ± nasÄ±l kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Çetelerin Afrin’i nasÄ±l talan ettiÄŸine iÅŸaret ediyor. Zeytin talanÄ± bunun göstergesidir.” (MA)

www.evrensel.net