Ä°hracatÃ§Ä±ya â€˜destekâ€™ 2 milyar lirayÄ± aÅŸacak

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda ihracata yÃ¶nelik devlet destekleriyle ilgili konuÅŸtu.

Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, BakanlÄ±ÄŸÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçesinin görüÅŸüldüÄŸü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptÄ±ÄŸÄ± sunumda ihracata yönelik devlet destekleri hakkÄ±nda bilgi verdi.

Pekcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca, KOBÄ° düzeyinden baÅŸlayÄ±p kurumsallaÅŸma ve küresel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçÄ±mÄ±za, bu yÄ±l 2 milyar 34 milyon lira civarÄ±nda destek vermeyi öngörüyoruz. Bu destekleri, UluslararasÄ± RekabetçiliÄŸin GeliÅŸtirilmesi, yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± fuarlar, ticaret ve alÄ±m heyetleri, markalaÅŸma ve tasarÄ±m gibi Türkiye’nin ihracat potansiyeline direkt katkÄ± saÄŸlayacak olan alanlarda veriyoruz. Kümelenme esasÄ±na dayalÄ± olarak geliÅŸtirilen UR-GE Projesi kapsamÄ±nda halen 188 proje destekleniyor. Bu desteklerden 8 bin 232 firma faydalandÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda 6 bin 273 firmamÄ±zÄ±n 11 bin 770 yurt dÄ±ÅŸÄ± fuar destek baÅŸvurusu sonuçlandÄ±rÄ±ldÄ±.

YABANCI SERMAYE TEÅžVÄ°KLE GELÄ°YOR

DoÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin bir soru üzerine Pekcan, Türkiye’de doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n serbest olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “YabancÄ± sermayeyi ülkemize davet ederken ‘Gelin ama size teÅŸvik veremiyoruz’ diyemiyoruz. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak uluslararasÄ± platformlarda Türkiye’ye yatÄ±rÄ±mcÄ± davet ediyoruz” ifadesini kullandÄ±.

356 FÄ°RMA KONKORDATO Ä°LAN ETTÄ°

Son günlerde artan konkordato ilanlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, bugüne kadar 356 firmanÄ±n konkordato ilan ettiÄŸini bildirdi. Pekcan hem alacaklÄ±yÄ± hem de borçluyu koruyan bir taslak üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Konkordato da Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takip ettiÄŸi bir proje. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na biz de bakanlÄ±k olarak görüÅŸ veriyoruz ve hem borçluyu hem alacaklÄ±yÄ± koruyucu bir taslak üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor ama ÅŸu ana kadar konkordato ilan eden firma sayÄ±mÄ±z 356. Ä°stanbul’da 132, Ankara’da 50, Ä°zmir’de 27, Kocaeli’nde 26, Bursa 13, Hatay 11, Mersin 9, diÄŸer iller 88 olmak üzere toplam 356 firmamÄ±z bulunmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu.

PATRONLAR TEÅžVÄ°K Ä°STÄ°YOR

Ekim ayÄ±nda 1.6 milyar dolar ihracat rakamÄ±na ulaÅŸarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olma unvanÄ±nÄ± koruyan kimya sanayi, hem yatÄ±rÄ±m hem de cirosal anlamda ölçek büyütmek için özel teÅŸvik istiyor. UluslararasÄ± Kimya FuarlarÄ± konuÅŸan Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) Sektör Konseyi Üyesi Murat Akyüz, “Kimya sektörünün en büyük sorunlarÄ±ndan biri arazi yatÄ±rÄ±mÄ±. Bankalar 10 milyon dolar yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z araziyi, 3 milyon dolar sayÄ±yor. Öncelikle bu araziler makul bir ÅŸekilde fiyatlandÄ±rÄ±lmalÄ± ve sektöre, firmaya özel teÅŸvik sistemi oluÅŸturulmalÄ±” dedi. (Ankara/AA)

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