'Yasa teklifi, hekimlere ÅŸiddetin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak'

KHK ile ihraÃ§ edilen Cerrah NergÃ¼l Ã‡Ã¶rdÃ¼k, hekimlerin Ã§alÄ±ÅŸma haklarÄ±nÄ± elinden alan yasa teklifinin daha bÃ¼yÃ¼k sorunlara yol aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KHK ile 24 yÄ±llÄ±k mesleÄŸinden ihraç edilen çocuk cerrahÄ± Nergül Çördük, hekimlerin çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± elinden alan 5’inci maddenin kabul edilmesini “Yeni bir ÅŸiddetin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak” sözleriyle yorumladÄ±. Yasa teklifine tepki gösteren Ä°zmir Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Nergül Çördük, 15 yÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Denizli Pamukkale Üniversitesinden 2017 yÄ±lÄ±nda ihraç edildi. “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan bildiriye imza atan Çördük, üniversitenin açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda hiçbir sonuç tebliÄŸ edilmeden 24 yÄ±llÄ±k mesleÄŸinden atÄ±ldÄ±.

Çördük, 6 ay iÅŸsiz kaldÄ±ktan sonra özel bir hastanede mesleÄŸine devam ettiÄŸini belirterek KHK ile ihraç edilen birçok meslektaÅŸÄ±nÄ±n ise hâlâ iÅŸ bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

‘ANTÄ°-DEMOKRATÄ°K DÜZENLEME’

Cerrah Nergül Çördük (FotoÄŸraf: MA)

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± çözüm üreteceÄŸi söylenen yasa teklfinde, ÅŸiddeti önlemeye yönelik en ufak bir düzenleme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çördük “Bu kanun teklifi saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yeni bir ÅŸiddetin baÅŸlangÄ±cÄ± olacak. Özel hastanelerde KHK ile ihraç edilen hekimler SGK’li hastalara bakamayacak ve rapor düzenlemeyecek. Yine tÄ±p fakültesinden yeni mezun olmuÅŸ öÄŸrencilere yönelik 'güvenlik soruÅŸturmasÄ±' diye bir madde getirildi. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan geçmeyenler hizmete gönderilmeyecek, 2 yÄ±l bekledikten sonra SGK ile anlaÅŸmalÄ± özel hastanelerde çalÄ±ÅŸabilecek. Bütün hayatlarÄ± doktor olmak için emek harcamakla geçiyor. Genç meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za yapÄ±lacak bu uygulama çok daha aÄŸÄ±r bir durum” diye konuÅŸtu.

‘AMAÇ Ä°ÅžÄ°MÄ°ZÄ° YAPTIRMAMAK’

HastalarÄ±n hekim seçme hürriyeti ve istediÄŸi hekimde ve muayenede tedavi olabilme hakkÄ± olduÄŸunu anlatan Çördük “Bu durumda benim hastaya bakmama engel olmak, aynÄ± zamanda hastanÄ±n bana ulaÅŸmasÄ±na engel olmak demektir. ‘SaÄŸlÄ±k sistemini çok iyi hale getirdik’ diyorlar. Mesela, ben çok iyi bir cerrahÄ±m ve herhangi bir aile, çocuÄŸunu benim tedavi etmemi istiyor. Ama bu insanlar bana ulaÅŸamayacaklar. Birçok ailenin ekonomik düzeyi iyi deÄŸil. Ä°nsanlarÄ±n, SGK olmadan ameliyatlarÄ±nÄ± yapmak mümkün olmayacak. ‘Özel hastane açamazsÄ±n ama muayene açabilirsin’ demek aslÄ±nda iÅŸimizi yaptÄ±rmamak anlamÄ±na geliyor” dedi. Özel hastanelerde emek sömürüsünün söz konusu olduÄŸunu ifade eden Çördük, çalÄ±ÅŸma haklarÄ±nÄ±n engellenmesine karÅŸÄ± kamuoyunu bilgilendirmeye çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± anlatarak hekimlik yapmaya devam edeceklerini söyledi. (Ä°zmir/MA)

'Medeni Ã¶lÃ¼mÃ¼' dayatan teklife karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri KuÄŸulu Park'ta

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