GÃ¶Ã§men karavanÄ±: Miamiâ€™ye vardÄ±ÄŸÄ±mda seni arayacaÄŸÄ±m

GÃ¶Ã§menler, â€˜ekmeksizleri ekmeÄŸe doyurmakâ€™ iÃ§in yola devam kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda. Kimileri â€˜Miamiâ€™ye varÄ±nca arayacaÄŸÄ±mâ€™ diyecek kadar kendin emin.

Elif GÖRGÜ

Ciudad de Mexico

Meksika’nÄ±n baÅŸkenti Ciudad de Mexico’da hava sÄ±cak. Jesus Martinez Stadyumuna yerleÅŸtirilen 5 bin Orta AmerikalÄ± göçmen sonbahar güneÅŸinin dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan faydalanabiliyor böylece. ÇoÄŸu HonduraslÄ± ama çok sayÄ±da Guatemala ve El Salvadorlu da var aralarÄ±nda.

Gençlerin kimi tek kiÅŸilik çadÄ±rlarÄ± paylaÅŸÄ±yor, kimileri sadece birkaç parça naylonun altÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ. Çocuklu aileler için ise birkaç dev çadÄ±r kurulmuÅŸ.

ÖRGÜTLÜ DAYANIÅžMA

‘Göçmen KaravanÄ±’nÄ±n bu duraÄŸÄ±nda ilk dikkati çeken örgütlü dayanÄ±ÅŸma. Sadece Meksiko eyaletinin kurumlarÄ± deÄŸil çok sayÄ±da gönüllü, saÄŸlÄ±k, yiyecek ve psikolojik destek için burada. Her yardÄ±m çadÄ±rÄ±nÄ±n önünde kuyruklar var. Bir köÅŸede çocuk ve gençleri eÄŸlendirmeye çalÄ±ÅŸan bir palyaço dikkat çekiyor, bir baÅŸka köÅŸede MeksikalÄ± gençler yaÅŸÄ±tlarÄ± göçmenlere berberlik yapÄ±yor. SaÄŸlÄ±kçÄ±lar saÄŸlÄ±k taramasÄ±nda, kiliseler yemek daÄŸÄ±tÄ±yor, bazÄ± masalarda iltica konusundan hukuki bilgiler veriliyor. En az yoÄŸunluÄŸun BirleÅŸmiÅŸ Milletler masasÄ±nÄ±n önünde olmasÄ± ise dikkat çekici. Sonradan öÄŸreniyoruz ki bir grup göçmen stadyumu terk edip yürüyüÅŸlerine devam etme kararÄ± almÄ±ÅŸ ve BM görevlilerinin kendilerine otobüs verme teklifini de reddetmiÅŸ. Göçmenler, suçlarÄ± faydalarÄ±ndan büyük kurumlara deÄŸil kendi kararlÄ± ayaklarÄ±na güveniyorlar.

GÖÇÜN DUYGUSAL YORGUNLUÄžU

Psikolog Ana Maria Rico | FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

Meksika Psikoterapi Enstitüsü’nden Psikolog Ana Maria Rico, göçmenlerin çoÄŸunun ABD’ye gitmekte kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± söylüyor. Ancak göçün yorgunluÄŸu ve travmasÄ±nÄ± da yaÅŸÄ±yorlar:

“Göçmenlere kÄ±yafet desteÄŸi, yiyecek desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor ancak psikolojik destek de önemli Sevdiklerini geride bÄ±raktÄ±lar, korkuyorlar, kayÄ±plar yaÅŸadÄ±lar, ülkelerini terk ettiler, kendilerine tamamen yabancÄ± bir ülkeye gidiyorlar. Bu nedenle duygusal olarak çok dengesiz bir durumdalar. BazÄ±larÄ± ise depresyonun tüm belirtilerini gösteriyor. Tabi ki ayrÄ±ca dinlenmeye, beslenmeye, banyo yapmaya ihtiyaçlarÄ± var, her türlü konuda onlara yardÄ±m etmeliyiz ki gösterdikleri semptomlar azalsÄ±n. Çünkü bazÄ±larÄ±nda korku duygusu hakim, stresliler ve uyuyamÄ±yorlar, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± çekiyorlar. Yani sadece Karavan’la yürümenin yorgunluÄŸunu deÄŸil ayrÄ±ca göçün duygusal yorgunluÄŸunu da yaÅŸÄ±yorlar. Biz psikolojik destekle bu durumlarÄ±nÄ± hafifletmek için elimizden geleni yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.”

HEDEFÄ°NDEN EMÄ°N OLMANIN NEÅžESÄ°

Psikolog Rico, “YalnÄ±z burada farklÄ± bir durum da var, çoÄŸunda bir neÅŸe hali de gözleniyor çünkü hedefleri var ve bu hedeften eminler” diye de ekliyor: “Tüm görüÅŸtüÄŸüm kiÅŸilerin hedefi ABD’ye ulaÅŸmak. Fakat tabi bu neÅŸe duygusu da bir yükselip bir düÅŸüyor. Honduras’tan, Nikaragua, Salvador ve Guatemala’dan geliyorlar ve yolda kayÄ±plar yaÅŸadÄ±lar ve bu kayÄ±p duygusu hala onlarÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ deÄŸil. ÅžanslÄ±yÄ±z ki duygusal destek için birçok gönüllü uzman burada çalÄ±ÅŸÄ±yor.”

Hedefinden emin olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayanlardan biri de 50 yaÅŸÄ±ndaki HonduraslÄ± Mirian Carias. Röportaj deyince önce rujunu sürüyor ve saçlarÄ±nÄ± düzeltiyor. Kocaman bir gülümsemeyle konuÅŸuyor.

MIAMI’DE YÄ°NE RÖPORTAJ YAPACAÄžIZ!

Mirian Carias | FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

Genç kÄ±zÄ±yla birlikte yola çÄ±kmÄ±ÅŸ Mirian, bir çocuÄŸunu ise geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ: “Ülkemizi terk ettik çünkü iÅŸ yok, aÄŸzÄ±mÄ±za koyacaÄŸÄ±mÄ±z bir lokma yok, kÄ±zÄ±mla birlikte gidiyoruz. Honduras’ta birçok yalnÄ±z anne var ve artÄ±k nerede, nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z bilmiyoruz. Kira ödeyemiyoruz, bu nedenle göç etmeye karar verdik. Yolsuz bir hükümetimiz var, öyle bir hükümet ki her ÅŸeyi kendisi için istiyor ve yoksullarÄ± bir salatalÄ±k kadar umursamÄ±yor!”

Mirian bu kadar öfkeye raÄŸmen “Yine de eÄŸer bir iÅŸim olsaydÄ± asla bu yola çÄ±kmazdÄ±m” diyor: “Asla kÄ±zÄ±mÄ±n hayatÄ±nÄ± böyle tehlikeye atmazdÄ±m. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yolun kolay olduÄŸunu söyleyemem ama çok zor da deÄŸildi, tanrÄ±ya ÅŸükürler olsun ki buraya kadar gelebildik. Ancak burada çok çocuklu aileler var, onlara çok üzülüyorum”

Mirian, sÄ±nÄ±rda ABD ordusunu da çok önemsemiyor, ama binlerce göçmenin dayanÄ±ÅŸmasÄ±na deÄŸil de tanrÄ±sÄ±na güveniyor daha çok: “Trump isterse bütün orduyu göndersin, asÄ±l güç yukarÄ±dakinde. TanrÄ± ÅŸu ana kadar yanÄ±mÄ±zdaydÄ± yine yanÄ±mÄ±zda olacak. Miami’ye gittiÄŸimde seni arayacaÄŸÄ±m ve yine röportaj yapacaÄŸÄ±z!”

FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

‘BURAYA GELDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDEN BERÄ° AÇ DEÄžÄ°LÄ°Z’

GuatemalalÄ± Rafael’in “Burada ülkemde yediÄŸimden çok daha fazla yiyebiliyorum” sözleri dayanÄ±ÅŸmanÄ±n boyutunu gösteriyor. Neden göç ediyor Rafael? “Çünkü Guatemala’da çok fazla yolsuzluk var, ben 48 yaÅŸÄ±ndayÄ±m ve iÅŸ bulamÄ±yorum. Küçük bir iÅŸyerim vardÄ± fakat büyükler bizi yedi”.

4 çocuÄŸu ve eÅŸini geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Göç yolunu anlatÄ±yor: “Yol baÅŸlarda çok zordu fakat insanlar bize çok yardÄ±m etti. Meksika’ya geldiÄŸimizden beri aç deÄŸiliz. BakalÄ±m nereye kadar ulaÅŸabileceÄŸiz, sadece tanrÄ± biliyor.”

Rafael, ABD’ye ya da Kanada’ya gitmek istiyor. SÄ±nÄ±rda ise ABD ordusunun beklediÄŸinin farkÄ±nda: “EÄŸer izin vermezlerse sÄ±nÄ±r kentlerinde beklerim birkaç ay, ondan sonra geçerim.”

FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

AÇLIKTAN ÖLMEK Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N GÖÇ ETTÄ°K

HonduraslÄ± Francisca, yere serdiÄŸi bir örtünün üzerine uzanmÄ±ÅŸ, erkek arkadaÅŸÄ± Jose Enrique ile dinleniyor. Sorulara da yattÄ±ÄŸÄ± yerden yanÄ±t veriyor. Temel sorunun yanÄ±tÄ± herkes için olduÄŸu gibi onun için de aynÄ±: “Çünkü ülkemizde iÅŸ yok, açlÄ±ktan ölmek istemediÄŸimiz için göç ettik. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± için bir gelecek istiyoruz”

6 tane çocuÄŸu var Francisca’nÄ±n, fakat sadece ikisini yanÄ±nda götürüyor, gerisi ailesine emanet. “EÄŸer sÄ±nÄ±r geçebilirsek onlara yardÄ±m gönderebilirim. Hedefimiz ABD’ye ulaÅŸmak ama eÄŸer geçmemize izin vermezlerse yaÅŸayabildiÄŸimiz yerde yaÅŸayacaÄŸÄ±z” diyor.

Jose Enrique de annesini geride yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸ, iÅŸ bulursa ona yardÄ±m edebileceÄŸini düÅŸünüyor, tek istediÄŸi bir geleceÄŸinin olmasÄ±.

FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

EL SALVADORLU GENÇLERÄ°N UMUDU PUTÄ°N!

Üzerine “Trump. SÄ±nÄ±rÄ±n militarizasyonuna hayÄ±r” yazÄ±lÄ± afiÅŸ asÄ±lmÄ±ÅŸ ve El Salvador bayraklarÄ± dizilmiÅŸ bir masanÄ±n arkasÄ±nda 15 yaÅŸÄ±ndaki Vladimir ve 29 yaÅŸÄ±mdaki Tomas sohbet ediyorlar. Stadyumda gördüÄŸümüz tek siyasi afiÅŸ bu. Vladimir ailesiyle göç yoluna çÄ±kmÄ±ÅŸ, Tomas ise arkadaÅŸlarÄ±yla. Onlar “Las Maras” denilen ve ABD, Kanada ve Meksika’da örgütlü çeteden kaçmÄ±ÅŸlar.

AfiÅŸi gösterip sÄ±nÄ±rda ne yapacaklarÄ±nÄ± soruyoruz, “Mücadele edeceÄŸiz, umudumuz var” diyor Tomas. Meksika’da kalmayÄ± düÅŸünmüyor, “HonduraslÄ±lar, Salvadorlular, GuatemalÄ±lar, hepimiz birlikte gideceÄŸiz” derken çok emin görünüyor.

Tomas, politik de bir hatÄ±rlatma yapÄ±yor: “Trump göçmenlerin gelmesini istemiyor ama kendisi göçmen annesi sayesinde ABD’de zenginleÅŸebildi. Bu yüzden yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ”

Trump’Ä±n Ä°skoçyalÄ± annesi 1930’da ABD’ye göç ederek 1942’de vatandaÅŸlÄ±k hakkÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Tomas, sÄ±nÄ±rÄ± geçmek konusunda diÄŸer konuÅŸtuklarÄ±mÄ±zÄ±n aksine tanrÄ±ya deÄŸil baÅŸka güçlere inanÄ±yor. “Söylenenlere göre” diyor Tomas: “Diyorlar ki Putin, ABD’yi uyardÄ±. EÄŸer Trump tek bir göçmene bile dokunursa Putin yanÄ±t verecek!”

Putin’den emin olduÄŸu kadar kendi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan da emin: “Ne kadar sürecek bilmiyorum ama kimse burada kalmayacak”. Bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n motivasyonu ise oldukça evrensel: “Bir umudumuz olsun istiyoruz.”

FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

EKMEK VE HÜRRÄ°YET

Ziyaretimizin kÄ±salÄ±ÄŸÄ± iddialÄ± genellemeler yapmaya engel, ama gözlemimiz bu göçmenlerin ülkelerinin hem en yoksul hem de en örgütsüz kesimlerinden olduÄŸu yönünde. KiÅŸisel geleceklerinin peÅŸine düÅŸmüÅŸken birleÅŸe birleÅŸe dönüÅŸtükleri örgütlü gücün ne kadar politik olduÄŸunun farkÄ±nda deÄŸil gibiler.

“Ekmeksizleri ekmeÄŸe doyurmak için”* yürüyorlar ÅŸimdilik… Örgütlü adÄ±mlar atmayÄ± sürdürürlerse ayaklarÄ±nÄ±n altÄ±nda giderek siyasallaÅŸacak göç yolunun “hürriyetsizleri hürriyete doyurma” yürüyüÅŸüne dönüÅŸmesi de mümkün.

*NazÄ±m Hikmet, “AçlÄ±k ordusu yürüyor”

FotoÄŸraf: Elif Görgü/EVRENSEL

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 10:20

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