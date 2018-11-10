'Medeni Ã¶lÃ¼mÃ¼' dayatan teklife karÅŸÄ± saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri KuÄŸulu Park'ta

TTB ve SES, Meclise sunulan saÄŸlÄ±kla ilgili yasa teklifini protesto iÃ§in Ankara KuÄŸulu Park'ta olacak: Ã–lÃ¼mÃ¼ dayatanlara karÅŸÄ± ses Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) ile SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), Meclis Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna gönderilen “SaÄŸlÄ±kla Ä°lgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Teklifi”ni protesto etmek için yarÄ±n Ankara KuÄŸulu Park’ta olacak.

SES EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Gönül Erden, ihraç edilen ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± gerekçesiyle atamasÄ± yapÄ±lmayan hekimler ve saÄŸlÄ±k emekçileri olarak Ankara’da yasa teklifinin geri çekilmesi için buluÅŸacaklarÄ±nÄ± belirterek “Ölümü dayatanlara karÅŸÄ± ses çÄ±karacaÄŸÄ±z” dedi.

‘EYLEMLERÄ°MÄ°Z DEVAM EDECEK’

Gönül Erden, yasa ile ilgili olarak MHP hariç, Mecliste bulunan diÄŸer tüm muhalefet partileri ile görüÅŸ birliÄŸine vardÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Erden, ÅŸöyle devam etti: MHP bize 'Ne yazÄ±k ki ‘cumhur ittifakÄ±’ söz konusu’ dedi ve kapÄ±larÄ±nÄ± kapadÄ±. Bizim kabul etmediÄŸimiz ÅŸey, bu yasa teklifinin bizlere ölümü dayatmasÄ±dÄ±r. Önceden ihraç olan biri artÄ±k özelde de çalÄ±ÅŸamayacak. Bizler TTB ve SES olarak bunu kabul etmeyeceÄŸimizi belirttik ve bunda kararlÄ±yÄ±z. Bizim gibi bütün demokratik kitle örgütlerini de duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Onun için 11 KasÄ±m Pazar günü (yarÄ±n) Ankara KuÄŸulu Park’ta, bütün illerden ihraç olmuÅŸ ya da güvenlik soruÅŸturmasÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tekrarlayacaÄŸÄ±z. Bu medeni ölümü dayatanlara karÅŸÄ± ses çÄ±karacaÄŸÄ±z. (Ankara/MA)

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