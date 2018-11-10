Ä°HD: Hasta Mahpus Hakan Erbilek serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile Hasta Mahpus Hakan Erbilekâ€™in durumuna dikkat Ã§ekti.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, BeyoÄŸlu'daki Ä°HD ÅŸube binasÄ± önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Hasta Mahpus Hakan Erbilek’in durumuna dikkat çekti.

Cezaevlerinde geçmiÅŸten bu yana darbeler, OHAL, kanunlar ve genelgelere dayanarak bir çok insan hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini söyleyen Ä°HD Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, hasta mahpuslarÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n bile karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bedensel ve zihinsel olarak cezaevlerinde yaÅŸamasÄ± mümkün olmayan kiÅŸilerin cezaevlerinde tutulduÄŸunu ifade eden Onaran, 400’ü aÄŸÄ±r olmak üzere çok sayÄ±da hasta mahpusun cezaevlerinde yaÅŸam mücadelesi verdiÄŸini söyledi.

Hasta tutuklu Hakan Erbilek’in MuÅŸ’ta 3 AralÄ±k 2017 tarihinde karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kavgada ÅŸah damarÄ±nÄ±n kesildiÄŸine dikkat çeken Onaran, “Erbilek, MuÅŸ Hastanesinde gerekli ve yeterli yoÄŸun bakÄ±m ünitesi olmadÄ±ÄŸÄ± için ElazÄ±ÄŸ’a sevk edilir. 6 AralÄ±k 2017’den 19 Åžubat 2018 tarihine kadar bu hastanede yatÄ±rÄ±larak birçok ameliyat ve tedavi uygulanÄ±r. ArtÄ±k yatalak bir hasta olduÄŸu ve evde bakÄ±labileceÄŸi söylenerek taburcu edilir” sözleri ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci aktardÄ±. Erbilek’in tekerlekli sandalye ile görüÅŸmeye geldiÄŸini, konuÅŸmakta ve hareket etmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Onaran, Erbilek’in halen boÄŸazÄ±na açÄ±lan borudan nefes aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda ve yüzde 99 engelli raporu bulunmaktadÄ±r. Ä°nfazÄ±nÄ±n ertelenmesi için ve saÄŸlÄ±ÄŸa uygun bir bakÄ±m saÄŸlanmazsa çok ciddi ve yaÅŸamsal sorunlarÄ±n olacaÄŸÄ± tehlikesine karÅŸÄ± bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

'KANSER HASTASI SUNCAK SERBEST BIRAKILSIN'

Ä°HD Ä°zmir Åžubesi de Åžakran 1 Nolu T Tipi KapalÄ± Cezaevinde kalan tiroit kanseri hastasÄ± tutuklu YÄ±lmaz Suncak’Ä±n tedavisinin engellendiÄŸini belirterek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istedi.

Hasta tutuklularÄ±n durumuna dikkat çekmek amacÄ±yla Konak’taki BaÅŸbakanlÄ±k binasÄ± önünde bir araya gelen Ä°HD üyeleri adÄ±na konuÅŸan Ä°HD Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Zafer Ä°ncin, cezaevlerinde baskÄ±larÄ±n sürdüÄŸünü söyledi. Zincin, Åžakran 1 Nolu T Tipi KapalÄ± Cezaevinde 25 yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan YÄ±lmaz Suncak’Ä±n tiroit kanserinden dolayÄ± hastanedeki endokrin bölümünde 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekirken randevusu olmasÄ±na raÄŸmen kontrole götürülmediÄŸini belirterek “Suncak derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” dedi. (Ä°zmir/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 16:00

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