Afyon'da Ã¶ÄŸretmene saldÄ±rÄ±ya eÄŸitim sendikalarÄ±ndan ortak tepki

Afyon'da Ã–ÄŸretmen Yavuz Acar'Ä±n kavga eden Ã¶ÄŸrencileri ayÄ±rmak isterken darbedilmesine eÄŸitim sendikalarÄ± yaptÄ±klarÄ± ortak aÃ§Ä±klamayla tepki gÃ¶sterdi.

Afyon’un SandÄ±klÄ± ilçesindeki Atatürk Ortaokulu Müdür Vekili Yavuz Acar, iki öÄŸrenci arasÄ±nda çÄ±kan ve ailelerin de karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± okul bahçesindeki kavgayÄ± ayÄ±rmak isterken öÄŸrenci yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan dövüldü. Burnu kÄ±rÄ±lan Acar'Ä±n sol gözünde morluk ve omurgasÄ±nda da zedelenme oluÅŸtu.

PerÅŸembe günü meydana gelen olayda kavga eden iki öÄŸrenciden birinin iki aÄŸabeyi, diÄŸer öÄŸrenciyi okuldan çÄ±kartarak dövmek istedi. ÖÄŸretmenler buna izin vermeyince önce sözlü tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±, ardÄ±ndan kavga çÄ±ktÄ±. Bunu haber alan Okul Müdür Vekili Yavuz Acar, bahçeye inerek kavgaya müdahale etti. Çocuklar ise ailelerini çaÄŸÄ±rdÄ± ve ailelerin gelmesiyle kavga büyüdü. Kavga sÄ±rasÄ±nda öÄŸrenci yakÄ±nlarÄ± Müdür Vekili Yavuz Acar’a saldÄ±rarak darbetti. Okuldaki diÄŸer öÄŸretmenlerin araya girmesiyle kavga yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BaygÄ±nlÄ±k geçiren Yavuz Acar, götürüldüÄŸü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Yavuz Acar’Ä±n burnu kÄ±rÄ±lÄ±rken sol gözünde morluk ve omurgasÄ±nda zedelenme oluÅŸtuÄŸu belirlendi.

ACAR: ÅžÄ°KAYETÇÄ° OLACAÄžIM

Darbedilen ÖÄŸretmen Yavuz Acar (FotoÄŸraf: DHA)

Darp raporu alan ve saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Yavuz Acar, ailelerin de kavgaya karÄ±ÅŸmasÄ±yla bir anda 5-6 kiÅŸinin üzerine çullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak “YaÅŸlÄ± bir adam bÄ±çak çekti, karnÄ±ma saplamaya çalÄ±ÅŸtÄ±. SÄ±rtÄ±ma taÅŸla vurdular. Gözümün altÄ±nda morluk, burnumda kÄ±rÄ±k var. Pazartesi günü doktor ameliyat olup olmayacaÄŸÄ±mÄ± söyleyecek. Darp raporunu aldÄ±m, ÅŸikayetçi olacaÄŸÄ±m. Bu olay sonrasÄ± kaymakam da dahil çok sayÄ±da yetkili ve meslektaÅŸlarÄ±m arayarak çok üzgün olduklarÄ±nÄ± söylediler. Ä°nÅŸallah bir daha böyle bir olay yaÅŸanmaz” dedi.

EÄžÄ°TÄ°M SENDÄ°KALARINDAN ORTAK TEPKÄ°

FotoÄŸraf: DHA

YaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan EÄŸitim-Bir-Sen, Türk EÄŸitim-Sen, EÄŸitim Sen ve EÄŸitim Ä°ÅŸ yaptÄ±klarÄ± eylemde "ÖÄŸretmene ÅŸiddete hayÄ±r" yazan pankart açarak ellerinde "EÄŸitimciye ÅŸiddete dur de" yazÄ±lÄ± dövizler taÅŸÄ±dÄ±. YapÄ±lan ortak açÄ±klamada ise yaÅŸanan saldÄ±rÄ± kÄ±nanarak ÅŸu ifadelere yer verildi: ÖÄŸretmenimize acil ÅŸifalar diliyoruz. EÄŸitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan ÅŸiddet sarmalÄ± her bakÄ±mdan üzücü olduÄŸu kadar düÅŸündürücüdür. Kim hangi amaçla yaparsa yapsÄ±n, genelde bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, hususen eÄŸitimcileri hedef alan ÅŸiddet saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yoruz. (Afyon/DHA)

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