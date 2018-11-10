Yorgun pelikan, hastane inÅŸaatÄ± Ã§atÄ±sÄ±na indi

Manisa'da yorgun dÃ¼ÅŸen bir pelikan, hastane inÅŸaatÄ±nÄ±n Ã§atÄ±sÄ±na indi.

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilçesinde yorgun düÅŸen bir pelikan, hastane inÅŸaatÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na indi. Ä°ÅŸçilerin beslediÄŸi pelikan, Salihli Milli Parklar DoÄŸa Koruma MüdürlüÄŸü'ne teslim edildi.

KurtuluÅŸ Mahallesi'nde 8 katlÄ± özel bir hastane inÅŸaatÄ±nÄ±n çatÄ±sÄ±na, dün akÅŸam yorgun düÅŸen bir pelikan indi. Ä°ÅŸçiler, sabah hayvanÄ±n aynÄ± yerde olduÄŸunu ve uçmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Pelikan balÄ±k ve su verilerek beslendi.

Ä°nÅŸaat sorumlusu YankÄ± SarÄ±oÄŸlu, "PelikanÄ± iÅŸçiler görmüÅŸ. RahatsÄ±z olabileceÄŸi düÅŸüncesiyle aÅŸaÄŸÄ±ya indirdik, beslemeye baÅŸladÄ±k. Ä°lgili kurumlarÄ± arayarak, neler yapabileceÄŸimizi araÅŸtÄ±rdÄ±k. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±mÄ±zÄ±n ardÄ±ndan Salihli'de bulunan Milli Parklar DoÄŸa Koruma MüdürlüÄŸü'ne teslim ettik. Pelikanda herhangi bir yara izi yok. Yemesi, yürümesi normal, sadece uçamÄ±yor" dedi.

FotoÄŸraf: DHA

'YORGUNLUKTAN ÇATIYA Ä°NMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R'

Salihli Milli Parklar DoÄŸa Koruma MüdürlüÄŸü yetkilileri, "Pelikanlar, Gölmaramara ve Demirköprü barajlarÄ±nda besleniyor. Büyük bir ihtimalle AvÅŸar BarajÄ± yönüne gitti. Yorgunluk veya rahatsÄ±zlanma sonucu, çatÄ±ya inmiÅŸ olabilir. BarÄ±nakta yapÄ±lacak tedavilerden sonra tekrar doÄŸaya bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Fiziki olarak herhangi bir yarasÄ± yok. Yemesi ve yürümesi normal. Sadece uçamÄ±yor. Veterinerlerimizin tedavilerinden sonra doÄŸaya bÄ±rakacaÄŸÄ±z" dedi. (Manisa/DHA)

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