Haluk Levent, iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ileriyle kahvaltÄ± yaptÄ±

SanatÃ§Ä± Haluk Levent, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in 208 gÃ¼ndÃ¼r direniÅŸte olan Cargill iÅŸÃ§ileriyle dayanÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±nda buluÅŸtu.

SanatçÄ± Haluk Levent, 208 gün önce iÅŸten çÄ±karÄ±lan ve fabrika önünde eylemlerini sürdüren 14 Cargill iÅŸçisini ziyaret etti.

Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Cargill fabrikasÄ±nda 208 gün önce iÅŸten çÄ±karÄ±lan 14 iÅŸçinin fabrika önündeki eylemleri sürüyor. Cargill iÅŸçilerine toplumun farklÄ± kesimlerinden destek ziyaretleri devam ederken, sanatçÄ± Haluk Levent de bugün ziyaret ettiÄŸi eylemdeki iÅŸçilere moral verdi. Ä°ÅŸçilerle birlikte fabrika önünde kahvaltÄ± yapan Haluk Levent, Cargill iÅŸçilerinin direniÅŸlerinin haklÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bizler bu direniÅŸe ilk günden bu yana destek oluyoruz. Ä°ÅŸçilerimizin yanÄ±nda ve onlarla bir arada olmak için bugün buradayÄ±z" dedi.

Tek GÄ±da Ä°ÅŸ üyesi 14 iÅŸçi, sendikaya üye olduÄŸu gerekçesiyle iÅŸte çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler, iÅŸten atÄ±lmalarÄ± protesto için 208 gün önce fabrika önünde eylem baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. (Bursa/DHA)

Cargill iÅŸÃ§ileri: DireniÅŸten vazgeÃ§ersek, daha iyi olmayacaÄŸÄ±z

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