Ä°stanbul'da yarÄ±n maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de, BeÅŸiktaÅŸ ile Demir Grup Sivasspor arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ä°stanbul Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yarÄ±n 20.30'da Vodafone Park'ta, BeÅŸiktaÅŸ ile Demir Grup Sivasspor arasÄ±nda oynanacak futbol müsabakasÄ± sebebiyle alÄ±nan emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda, bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.

Bu kapsamda 17.30'dan itibaren Stat arkasÄ± Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine trafik akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanamayacak. AkÄ±m, Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne verilecek. GümüÅŸsuyu MKE önünden yol kapatÄ±larak Dolmabahçe istikametine akÄ±ÅŸ verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti giriÅŸinden Dolmabahçe istikameti de araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

KadÄ±rgalar alt baÅŸtan stat civarÄ±na trafik akÄ±ÅŸÄ± verilemeyecek, akÄ±m KabataÅŸ'tan Dolmabahçe Meydan BeÅŸiktaÅŸ istikametine tek ÅŸeride düÅŸürülerek KadÄ±rgalar Cadde baÅŸÄ±ndan KabataÅŸ istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akÄ±m iki yönlü saÄŸlanarak, stat yanÄ±ndaki KabataÅŸ istikameti araç trafiÄŸine kapalÄ± olacak.

BayÄ±ldÄ±m ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akÄ±m, Dolmabahçe istikameti yerine Asker OcaÄŸÄ± Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete KavÅŸaÄŸÄ±'ndan Dolmabahçe istikametine olan akÄ±m, ÅžiÅŸli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Åžehitler Tepesi'ne kadar trafik akÄ±ÅŸÄ± verilemeyecek. Akaretler Ä±ÅŸÄ±klar Süleyman Seba Caddesi kesiÅŸiminden akÄ±m, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. (AA)

www.evrensel.net