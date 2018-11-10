'Hasta mahpus Hakan Erbilek serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n'

Ä°HD'nin hasta tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± F Oturumu'nun, 346. hafta eylemi engellenirken aÃ§Ä±klama Ä°HD binasÄ± Ã¶nÃ¼nde yapÄ±ldÄ±.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu tarafÄ±ndan hasta tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebiyle Galatasaray MeydanÄ±’nda yapÄ±lmak istenen F Oturumu’nun 346’ncÄ± hafta eylemi polis tarafÄ±ndan engellendi. Polisin engeli üzerine açÄ±klama, Ä°HD ÅŸube binasÄ± önünde yapÄ±ldÄ±. Ä°HD’nin penceresine Ä°ngilizce ve Türkçe olarak “Hasta mahpuslar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” pankartÄ± asÄ±lÄ±rken, eylemde hasta mahpus Hakan Erbilek’in durumuna dikkat çekti.

Cezaevlerinde geçmiÅŸten bu yana darbeler, OHAL, kanunlar ve genelgelere dayanarak birçok insan hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini söyleyen Ä°HD Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, hasta mahpuslarÄ±n en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ±n bile karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Cezaevlerinin devletin tasarruf alanÄ± haline getirildiÄŸini dile getiren Onaran, mahpuslara aÄŸrÄ± kesicilerin tane ile verildiÄŸini, zorunlu olarak verilmesi gereken ilaçlarÄ±n ya çok geç ya da zamanÄ±ndan sonra saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘HAPÄ°SHANEDE OLDUÄžUNUN BÄ°LE FARKINDA OLMAYAN ÅžÄ°ZOFREN HASTASI VAR’

Bedensel ve zihinsel olarak cezaevlerinde yaÅŸamasÄ± mümkün olmayan kiÅŸilerin cezaevlerinde tutulduÄŸunu ifade eden Onaran, “400’ü aÄŸÄ±r, hasta mahpuslarÄ±n durumuna bakÄ±lÄ±rsa onlarca kanser hastasÄ±, yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± ya da kalkamayacak durumda ve hapishanede olduÄŸunun dahi farkÄ±nda olmayan ÅŸizofren rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ile yaÅŸam mücadelesi veren insanlar vardÄ±r” dedi.

‘YATALAK HASTA OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N TABURCU EDÄ°LÄ°R’

F Oturumunun 346’ncÄ± haftasÄ±nda 1999 doÄŸumlu hasta tutuklu Hakan Erbilek’in durumuna dikkat çekildi. Erbilek’in MuÅŸ’ta 3 AralÄ±k 2017’de karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir kavgada ÅŸah damarÄ±nÄ±n kesildiÄŸine vurgu yapan Onaran, “Acil ve ilk müdahalelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± MuÅŸ Hastanesi’nde gerekli ve yeterli yoÄŸun bakÄ±m ünitesi olmadÄ±ÄŸÄ± için ElazÄ±ÄŸ Medikal Hastanesi’ne sevk edilir. 6 AralÄ±k 2017’den 19 Åžubat 2018 tarihine kadar bu hastanede yatÄ±rÄ±larak birçok ameliyat ve tedavi uygulanÄ±r. ArtÄ±k yatalak bir hasta olduÄŸu ve evde bakÄ±labileceÄŸi söylenerek taburcu edilir” sözleri ile süreci aktardÄ±.

‘MUÅž’TA METRÄ°S R TÄ°PÄ° HAPÄ°SHANESÄ°’NE SEVK EDÄ°LDÄ°’

Erbilek’in baÅŸka bir davadan dolayÄ± 11 Ekim 2018’de gittiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Onaran, “MuÅŸ Hapishanesi’ne götürülen Hakan Erbilek, üç gün sonra fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±r. 2-3 gün tedavi edilerek tekrar hapishaneye gönderilir. 25 Ekim günü ziyaretine giden ailesi, bir gün önce Ä°stanbul Metris R Tipi Hapishanesi’ne sevk edildiÄŸini öÄŸrenir. Aile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± durumu Ä°HD’ye bildirmiÅŸ ve ÅŸube baÅŸkanÄ±mÄ±z Avukat Gülseren Yoleri duyulan endiÅŸeden dolayÄ± Erbilek’i ziyaret etmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

‘BÄ°R AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMALI’

GörüÅŸme sonrasÄ± gözlemlerini raporlaÅŸtÄ±ran Yoleri, Erbilek’in tekerlekli sandalye ile görüÅŸmeye geldiÄŸini, konuÅŸmakta ve hareket etmek zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Erbilek’in halen boÄŸazÄ±na açÄ±lan borudan nefes aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Onaran, “Hakan Erbilek 19 yaÅŸÄ±nda yatalak, boynunda trakeostami kanül takÄ±lÄ±, konuÅŸma yetisini kaybetmiÅŸ, algÄ±larÄ± kapalÄ±, kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda ve yüzde 99 engelli raporu bulunmaktadÄ±r. Ä°nfazÄ±nÄ±n ertelenmesi için ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na uygun bir bakÄ±m saÄŸlanmazsa çok ciddi ve yaÅŸamsal sorunlarÄ±n olacaÄŸÄ± tehlikesine karÅŸÄ± bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 14:50

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