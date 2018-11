DengbÃªjlik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ev ev dolaÅŸarak yaÅŸatÄ±yorlar

Adana’da MKM sanatçılarının öncülüğünde dengbêjlik geleneğini yaşatmak için her Perşembe bir aileye konuk olup klamlarını seslendiriyor.

Adana’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçılarının öncülüğünde dengbêjler her Perşembe bir aileye konuk olup, “Serê malê klamek” (Her eve bir türkü) şiarıyla klamlarını seslendiriyor. Dengbêjlerle birlikte MKM’li sanatçılar, her Perşembe bir ailede toplanarak Kürt kültürüne ait olan Şevbihêrk geleneğiyle dengbêjlik kültürünü yaşatıyor.

Dengbêjler ve MKM’li sanatçılar her hafta farklı bir mahalle ve evde sohbet havasında kaçak çayın sıcaklığıyla insanlarla bir araya geliyor. 7’den 70’e herkesin olduğu etkinlikte, dengbêjler evde toplananlarla sohbet ediyor. 3 ila 4 saat süren bu etkinlikte, dengbêjlerin seslendirdiği klamlar gecenin sessizliğinde yankılanıyor. Dengbêjler, bu etkinliğin sürekli hale getirilmesini istedi.

GENÇLER KÜLTÜRÜNÜ VE TARİHİNİ ÖĞRENİYOR

Dengbêj İmran Akın, dengbêjlik kültürünün yok olmaması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Akın, “Gelecekte gençlerimizin ve halkımızın kutsal olan dillerini unutmamaları için bu çalışmaları yapıyoruz” dedi. Halkı kültürüne ve diline sahip çıkmaya çağıran Akın, “Kültür bizim için kutsal bir yük. Kirli sistem kültürümüze el uzatmış. Ne yapsalar da kültürümüzü yaşatacağız ve yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu bizim tarihimiz ve hafızamız. Amacımız, önümüzdeki günlerde her mahalle ve evde ‘Serê malê klamek’ programıyla ailelerimize misafir olmak. Bu çalışmalarla gençlerimiz hem kültürlerini öğreniyor hem de tarihlerinden haberdar oluyor” ifadelerini kullandı. (Adana/MA)

