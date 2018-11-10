DengbÃªjlik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ev ev dolaÅŸarak yaÅŸatÄ±yorlar

Adanaâ€™da MKM sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde dengbÃªjlik geleneÄŸini yaÅŸatmak iÃ§in her PerÅŸembe bir aileye konuk olup klamlarÄ±nÄ± seslendiriyor.

Adana’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçÄ±larÄ±nÄ±n öncülüÄŸünde dengbêjler her PerÅŸembe bir aileye konuk olup, “Serê malê klamek” (Her eve bir türkü) ÅŸiarÄ±yla klamlarÄ±nÄ± seslendiriyor. Dengbêjlerle birlikte MKM’li sanatçÄ±lar, her PerÅŸembe bir ailede toplanarak Kürt kültürüne ait olan Åževbihêrk geleneÄŸiyle dengbêjlik kültürünü yaÅŸatÄ±yor.

Dengbêjler ve MKM’li sanatçÄ±lar her hafta farklÄ± bir mahalle ve evde sohbet havasÄ±nda kaçak çayÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla insanlarla bir araya geliyor. 7’den 70’e herkesin olduÄŸu etkinlikte, dengbêjler evde toplananlarla sohbet ediyor. 3 ila 4 saat süren bu etkinlikte, dengbêjlerin seslendirdiÄŸi klamlar gecenin sessizliÄŸinde yankÄ±lanÄ±yor. Dengbêjler, bu etkinliÄŸin sürekli hale getirilmesini istedi.

GENÇLER KÜLTÜRÜNÜ VE TARÄ°HÄ°NÄ° ÖÄžRENÄ°YOR

Dengbêj Ä°mran AkÄ±n, dengbêjlik kültürünün yok olmamasÄ± için böyle bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. AkÄ±n, “Gelecekte gençlerimizin ve halkÄ±mÄ±zÄ±n kutsal olan dillerini unutmamalarÄ± için bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz” dedi. HalkÄ± kültürüne ve diline sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±ran AkÄ±n, “Kültür bizim için kutsal bir yük. Kirli sistem kültürümüze el uzatmÄ±ÅŸ. Ne yapsalar da kültürümüzü yaÅŸatacaÄŸÄ±z ve yok olmasÄ±na asla izin vermeyeceÄŸiz. Bu bizim tarihimiz ve hafÄ±zamÄ±z. AmacÄ±mÄ±z, önümüzdeki günlerde her mahalle ve evde ‘Serê malê klamek’ programÄ±yla ailelerimize misafir olmak. Bu çalÄ±ÅŸmalarla gençlerimiz hem kültürlerini öÄŸreniyor hem de tarihlerinden haberdar oluyor” ifadelerini kullandÄ±. (Adana/MA)

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