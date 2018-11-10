Cumartesi Annelerine Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nden destek

Cumartesi Annelerinin 711. hafta eylemine bir kez daha izin Ã§Ä±kmazken UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼nden kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na destek geldi.

Galatasaray’daki oturma eylemleri yasaklanan Cumartesi Annelerinin 711'nci hafta açÄ±klamalarÄ±na yine izin çÄ±kmadÄ±. Cumartesi Anneleri bu hafta 1996’da kaybedilen Ramazan YazÄ±cÄ±’nÄ±n akÄ±betini sordu. Cumartesi Annelerinin, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya milletvekillerinin yanÄ± sÄ±ra UluslararasÄ± Af Örgütünün Kampanyalar Direktörü Fotis Filipu ile Türkiye temsilcisi Milena Büyüm katÄ±larak destek verdi.

Cumartesi Anneleri adÄ±na yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Besna Tosun, gözaltÄ±nda kaybetme suçunun cezasÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Yüzlerce insan gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedilmesine raÄŸmen, kaybedilenlerin aileleri için tüm hak arama kanallarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± büyük bir adalet boÅŸluÄŸuna yol açmaktadÄ±r” dedi.

‘YAZICI’NIN ELLERÄ° VE AÄžZI BAÄžLI BULUNDU’

Tosun, 1996’da DiyarbakÄ±r-Silvan arasÄ±nda yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Ramazan YazÄ±cÄ±’nÄ±n 22 KasÄ±m’da Silvan Melikahmet GarajÄ±’nda kendilerini polis olarak tanÄ±tan üç kiÅŸi tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, görgü tanÄ±klarÄ±na raÄŸmen YazÄ±cÄ±’dan bir daha haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir kiÅŸinin gözaltÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada Ramazan YazÄ±cÄ±’yÄ± DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸünde gördüÄŸünü iddia etmesi üzerine YazÄ±cÄ± ailesinin savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayette bulunduÄŸunu ancak tüm giriÅŸimlerin sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Tosun “OlayÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan Ä°HD iki yÄ±l sonra Ramazan YazÄ±cÄ±’nÄ±n elleri ve aÄŸzÄ± baÄŸlÄ± olan cansÄ±z bedeninin, 3 AralÄ±k 1998 tarihinde Ä°dil’e baÄŸlÄ± SarÄ±köy ve MaÄŸara köyleri arasÄ±nda bulunduÄŸu ve Ä°dil Merkez MezarlÄ±ÄŸÄ±’na kimliÄŸi meçhul kiÅŸi olarak gömüldüÄŸü gerçeÄŸine ulaÅŸtÄ±. 19 KasÄ±m 1998 tarihinde YazÄ±cÄ± Ailesi ve Ä°HD yetkilileri Ramazan YazÄ±cÄ±’nÄ±n cenazesini almak üzere Ä°dil Merkez MezarlÄ±ÄŸÄ±’na gitti. Ancak mezarlÄ±kta kimliÄŸi meçhul kiÅŸilerin gömülmesine iliÅŸkin kayÄ±t tutulmadÄ±ÄŸÄ± için Ramazan'Ä±n mezar yeri bulunamadÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki dosyada hiçbir geliÅŸme yaÅŸanmazken AÄ°HM’e taÅŸÄ±nan dava mahkûmiyetle sonuçlandÄ±" dedi. YazÄ±cÄ±’nÄ±n mezar yerini açÄ±ÄŸa çÄ±kartÄ±lÄ±ncaya kadar mücadele edileceÄŸini vurgulayan Tosun, Galatasaray’dan da vazgeçmeyeceklerinin altÄ±nÄ± çizdi.

‘KIZGINLIKLA TAKÄ°P EDÄ°YORUZ’

AçÄ±klamada konuÅŸan UluslararasÄ± Af Örgütünün Kampanyalar Direktörü Fotis Filipu, 25 AÄŸustos'ta çok ciddi baskÄ±lar ve ÅŸiddet karÅŸÄ±sÄ±nda Cumartesi Annelerinin 700’üncü buluÅŸmalarÄ±nÄ±n bastÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve engellenmesinin kendilerini hem kÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de ÅŸoke ettiÄŸini dile getirdi. “Kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n akÄ±betlerini sorma hakkÄ±nÄ±z durdurulamaz, engellenemez” diye konuÅŸan Filipu “YÄ±llardÄ±r sizin mücadelenizin alanÄ± olan Galatasaray'a dönebilmeniz için sizin yanÄ±nÄ±zda kampanyamÄ±za devam edeceÄŸiz. Bu hakkÄ±nÄ±zÄ± tekrar tesis edebilmenizi saÄŸlamak için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. UluslararasÄ± Af Örgütünün Türkiye ve dünyadaki tüm ÅŸubeleriyle birlikte her daim sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Cumartesi Annelerinin suretleri sanat fuarÄ±nda

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