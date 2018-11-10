HÃ¢lÃ¢ Gazeteciyiz Platformuâ€™ndan panel: Medya aristokrasisi oluÅŸtu

HÃ¢lÃ¢ Gazeteciyiz Platformu, dÃ¼zenlediÄŸi medya panelinde 80â€™lerden bugÃ¼ne yaÅŸanan deÄŸiÅŸimi tartÄ±ÅŸtÄ±.

“80’lerden Günümüze AKP MedyasÄ±nÄ±n OluÅŸumu, Sermaye DeÄŸiÅŸimleri ve Emek Rejimleri” panelinde bir araya gelen gazeteciler ve akademisyenler, medyanÄ±n dünü ve bugününü tartÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸsiz kalan gazeteciler ve ihraç edilen akademisyenlerin kurduklarÄ± Hâlâ Gazeteciyiz Platformu’nun düzenlediÄŸi panel, UÄŸur Mumcu AraÅŸtÄ±rmacÄ± Gazetecilik VakfÄ±’nda gerçekleÅŸtirildi. ModeratörlüÄŸünü Ankara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi’nden ihraç edilen Doç. Dr. Tezcan Durna’nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± panelde, aynÄ± fakülteden ihraç edilen Doç. Dr. Gülseren AdaklÄ±, Marmara Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi’nden ihraç edilen Emre Tansu Keten ve gazeteci Sibel HürtaÅŸ konuÅŸma yaptÄ±. Hâlâ gazeteciyiz projesini 6 aydÄ±r sürdürdüklerini belirten HürtaÅŸ, haber alma ve haber verme hakkÄ±na sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ±n söyledi. HürtaÅŸ, “Bizi üzen taraf gazetecilik yapmak istememeleri. Ä°ÅŸsiz kalan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda farklÄ± tepkiler de aldÄ±k. Biz onlarla dayanÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. DoÄŸru gazeteciliÄŸi yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” dedi.

AKADEMÄ°K ÇALIÅžMA YAPMAK ZORLAÅžTI

Doç. Dr. Tezcan Durna, barÄ±ÅŸ bildirisine imza attÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ± süreci anlatarak, Türkiye’de medyanÄ±n geldiÄŸi noktaya dikkat çekti. Durna, “Ä°hraç edilen akademisyenlere de çalÄ±ÅŸma yapma ortamÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k ve 6 çalÄ±ÅŸma yaptÄ±k. YazdÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n insanlarla paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± istedik” diye konuÅŸtu.

AKP KENDÄ° MEDYASI YARATTI

Doç. Dr. Gülseren AdaklÄ± da basÄ±nÄ±n patronlar lehine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönüÅŸümü anlatarak, “Tarihten bu yana hükümetler medyayÄ± dizayn etmek isterler. 2000’lerde AKP’nin kendi medyasÄ±nÄ± yaratmak için yaptÄ±ÄŸÄ± en önemli ÅŸeylerden birisi Uzan Grubunu tasfiye etmek oldu. AKP medyasÄ± dediÄŸimiz ÅŸeyin ilk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± da Sabah-ATV grubunun satÄ±lmasÄ±yla yakÄ±ldÄ±. Türkiye’ de bugüne kadar görülmemiÅŸ düzeyde medyanÄ±n hükümet ve devletle yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreci yaÅŸÄ±yoruz. Ben bu kadar yakÄ±nlaÅŸmayÄ± bugüne kadar görmedim” diye konuÅŸtu.

‘MEDYA ARÄ°STOKRASÄ°SÄ° ORTAYA ÇIKTI’

AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Emre Tansu Keten, emek sömürüsünde gelinen yeri ve sendikasÄ±zlaÅŸtÄ±rma sürecini anlattÄ±. Gazetecilerin iÅŸçileÅŸtiÄŸini belirten Keten, güçlü sÄ±nÄ±f hareketinin olduÄŸu dönemlerde gazetecilerin iÅŸçi hareketlerini güçlendirdiÄŸini söyledi. Keten, medyanÄ±n AKP’nin eline geçtiÄŸini belirterek, “CNN’deki atamalarÄ±n bile AKP’nin onayÄ±ndan geçtiÄŸi bir süreç” diye konuÅŸtu. Keten, medya patronlarÄ±nÄ±n sendikal örgütlenmeyi temizlemek için yaptÄ±klarÄ±na da deÄŸinerek, “Medya aristokrasisi ortaya çÄ±ktÄ±. ÇalÄ±ÅŸan muhabir ile köÅŸe yazarÄ±nÄ±n ücreti arasÄ±nda 50 kat fark oluÅŸtu. Mesleki dayanÄ±ÅŸma ortadan kalktÄ± ve insanlar arasÄ±nda rekabet oluÅŸtu. Ä°ÅŸe yabancÄ±laÅŸma oldu. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸin entellektüel niteliÄŸini göremeyecek hale geliyorsunuz” ifadelerini kullandÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 14:37

www.evrensel.net