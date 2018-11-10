Kristal Geceâ€™nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Stockholm'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k protesto edildi

Nazilerin Yahudi katliamlarÄ±nÄ±n ayak sesi olan Kristal Gece'nin 80. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Stockholm'de anma dÃ¼zenlendi.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Almanya’da Yahudilere yönelik katliamlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kristal Gece’nin 80. yÄ±l dönümünde Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm’de Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± protesto etmek ve soykÄ±rÄ±m kurbanlarÄ±nÄ± anmak için gösteri düzenlendi.

Sergel MeydanÄ±’nda Kristal Gece’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin anÄ±sÄ±na mumlarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve faÅŸizmi kÄ±nayan pankartlar taÅŸÄ±ndÄ± ve konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±.

“Adalet Partisi Sosyalistler” adÄ±na konuÅŸma yapan Elin Gauffin, 9 KasÄ±m’Ä±n farklÄ± bir halk ve Ä±rk olduklarÄ± için Yahudilere karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n yÄ±l dönümü olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±ktan sonra aradan 80 yÄ±l geçmesine raÄŸmen günümüzde Avrupa ve dünyanÄ±n pek çok ülkesinde yabancÄ± düÅŸmanÄ±, Ä±rkçÄ± ve Nazi örgüt ve partilerin büyük ilerlemeler kaydettiklerine dikkat çekti.

SENDÄ°KALAR IRKÇILIK VE NAZÄ°ZME KARÅžI HAREKETE GEÇMELÄ°

Ä°sveç’te eylül ayÄ±nda yapÄ±lan seçimlerde Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ±n yüzde 17 oranÄ±nda oy aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gauffin, “Åžu an Ä°sveç’te hükümet kurulamadÄ±. EÄŸer erken seçim olursa Ä±rkçÄ± partinin daha fazla oy alma ihtimali var. Ä°sveç’in büyük iÅŸçi sendikalarÄ± Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Nazizmi durdurmak için birlikte harekete geçmeli. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mücadele etmek için tabanda iÅŸyerleri ve varoÅŸlarda örgütlenmeliyiz. 1990’lÄ± yÄ±llarda Ä°sveç’te Naziler ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ilerici ve demokrat güçler mücadele ederek onlarÄ± durdurdu. Åžimdi de yükselen faÅŸizm tehlikesine karÅŸÄ± aynÄ±sÄ±nÄ± yapmalÄ±yÄ±z” dedi.

Yahudi SanatçÄ± Dror Feiler, 1930’lu yÄ±llarda Hitler Almanya'da acÄ±masÄ±z diktatörlüÄŸünü adÄ±m adÄ±m saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±rken tüm dünyanÄ±n olanlarÄ± izlemekle yetindiÄŸini söyledikten sonra “Günümüz Avrupa'sÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Avusturya, Macaristan, Çekya ve Polonya’nÄ±n Ä±rkçÄ± yasalarÄ± yürürlüÄŸe koyduÄŸunu ve bu ülkelerin liderlerinin halkÄ± Yahudi, Müslüman ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rttÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz” dedi.

NEFRET SÖYLEMLERÄ° VE SALDIRILAR ARTIYOR

BabasÄ± Elieser Feiler’in Kristal Gece’den birkaç gün sonra Almanya’yÄ± terk ederek Filistin’e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Feiler, bundan 1,5 ay önce Stockholm’un en iÅŸlek caddelerinde bir Nazinin sÄ±rf Yahudi olduÄŸu için kendisini tehdit ettiÄŸini belirttikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bu akÅŸam katliamlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Kristal Gece’nin 80. yÄ±l dönümü. DünyanÄ±n en güçlü lideri Donald Trump, Yahudi Soros'a karÅŸÄ± halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±yor. ABD, Ä°sveç ve dünyanÄ±n pek çok ülkesinde Yahudilere yönelik nefret söylemleri ve ölümle sonuçlanan saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu görüyoruz.”

Feiler, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Nazizmi görmezden gelmenin büyük felaketlere yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve Nazizmi ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± durdurmanÄ±n yolunun örgütlenme ve mücadeleden geçtiÄŸine vurgu yaptÄ±.

FotoÄŸraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

AKRABALARIMIN ÇOÄžU KATLEDÄ°LDÄ°

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan Feiler, büyük baba ve büyük annesinin Kristal Gece’den sonra Polonya'ya sürüldüklerini ve daha sonra Naziler tarafÄ±ndan katledildiklerini söyledi. BabasÄ±nÄ±n Kristal Gece’den birkaç gün sonra Avrupa’nÄ±n diÄŸer ülkelerine geçmek istediÄŸini, hiçbir ülkenin kabul etmemesi üzerine Filistin’e gittiÄŸini söyleyen Feiler, “Almanya'yÄ± terk etmeyi baÅŸaramayan pek çok akrabam ve aile dostlarÄ±mÄ±z öldürüldü. Hitler'in önünde amacÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmek için hiçbir engel kalmamÄ±ÅŸtÄ±. 30 Ocak 1939 gününde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa'da katledilen Yahudilerin sayÄ±sÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Tüm bunlar olurken dünya suskundu. Protesto ve dayanÄ±ÅŸma gösterileri yapÄ±lmadÄ±. Almanya ve diÄŸer ülkelerde sessizlik hakimdi. Yahudiler kaderleriyle baÅŸ baÅŸa bÄ±rakÄ±ldÄ±” dedi.

Dror Feiler, BarÄ±ÅŸ için Yahudi ve Filistinliler adlÄ± örgütlenmenin BaÅŸkanÄ± ve Gazze’ye uygulanan ambargoyu kÄ±rmak için mücadele eden Ship to Gaza adlÄ± örgütlenmenin sözcüsü. Ambargoyu kÄ±rmak için içinde bulunduÄŸu tekne Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan durdurulduktan tutuklanan ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen Feiler, Ä°sveç kamuoyunun yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir isim.

‘GAZ ODALARINA GÄ°T’

Feiler, bundan 1,5 ay önce Stockholm'un en iÅŸlek caddesinde sÄ±rf Yahudi olduÄŸu için karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ÅŸu ifadelerle dile getirdi. “Kungsgatan Caddesi’nde giderken birisi bana Yahudi Dror Feiler sen misin diye sordu. Evet benim deyince senin gibilerin bu ülkede iÅŸi yok evine geri dön dedi. Nereye döneyim diye sorunca Ä°srail'e git dedi. Ben ona Ä°srail beni istemiyor diye cevap verince gaz odalarÄ±na git diye baÄŸÄ±rdÄ±.”

2018’de Ä°sveç gibi bir ülkede bu tür nefret söylemleri ve tehditlerin giderek yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Feiler, “YapmamÄ±z gereken yükselen Yahudi, Müslüman ve yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± örgütlenmek ve güçlü bir karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yapmaktÄ±r” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 14:21

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