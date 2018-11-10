ABDâ€™nin 'terÃ¶r'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ± 500 bin can aldÄ±

ABDâ€™nin Irak, Afganistan ve Pakistanâ€™da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ savaÅŸlarda Ã¶lenlerin saysÄ± yarÄ±m milyona ulaÅŸtÄ±.

ABD’nin 11 Eylül’den bu yana Irak, Afganistan ve Pakistan’da “terörle mücadele” savaÅŸlarÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± yarÄ±m milyona ulaÅŸtÄ±. Ölenlerin çoÄŸunu siviller oluÅŸtururken, sayÄ±nÄ±n daha da yüksek olabileceÄŸi belirtiliyor.

ABD’nin el Kaide tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± 11 Eylül 2001 tarihinden bu yana dünyanÄ±n çeÅŸitli noktalarÄ±nda “teröre karÅŸÄ± savaÅŸ” adÄ± altÄ±nda girdiÄŸi silahlÄ± mücadelelerde kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyona ulaÅŸtÄ±. DW’nin haberine göre, ABD’nin Rhode Island Eyaleti’ndeki Brown Üniversitesi Watson UluslararasÄ± ve Kamu Ä°daresi Enstitüsü’nün yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora göre terörle mücadele adÄ±na verilen savaÅŸlarda 480 bin ila 507 bin arasÄ±nda kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Raporun verilerine göre 11 Eylül’den bu yana hayatÄ±nÄ± kaybeden en az 480 bin kiÅŸinin 260 binden fazlasÄ±nÄ± siviller oluÅŸturuyor. Ä°statistiklere göre Irak’ta yaklaÅŸÄ±k 200 bin, Afganistan’da 38 bin, Pakistan da 23 binden fazla sivil ABD’nin savaÅŸlarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Bu savaÅŸlar ayrÄ±ca 10 milyondan fazla insanÄ±n evlerini terk etmek zorunda kalmasÄ±na neden olurken, yapÄ±lan askeri harcamalarÄ±n ABD’ye maliyetinin 5,6 trilyon dolarÄ±n üzerinde olduÄŸu tahmin ediliyor. ÇatÄ±ÅŸmalarda 7 binden fazla Amerikan askeri ölürken, sivil ve askeri kayÄ±plarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, “terörle mücadele” kapsamÄ±nda hedef alÄ±nan savaÅŸçÄ±lar, yerel kolluk kuvvetleri, güvenlik güçleri ve ABD’nin müttefiki ülkelerin askerleri de bu yarÄ±m milyon kiÅŸinin içinde.

“Teröre karÅŸÄ± savaÅŸ” 11 Eylül saldÄ±rÄ±larÄ± sonra Bush yönetimi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Raporun yazarÄ± Neta Crawford, ayrÄ±ca ABD’nin “militan” olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± birçok kiÅŸinin aslÄ±nda sivil olabileceÄŸini belirtirken, savaÅŸlar nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± tam olarak tespit etmenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerçek kayÄ±plarÄ±n, 500 binin çok daha üzerinde olabileceÄŸini kaydetti. Rapora, savaÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± hasarÄ± ve yaygÄ±nlaÅŸan hastalÄ±klar nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler dahil edilmedi. (DIÅž HABERLER)

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