AtatÃ¼rk bÃ¼stÃ¼nÃ¼ sÃ¶kmeye Ã§alÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Antalya Kepez'deki bir okulda AtatÃ¼rk bÃ¼stÃ¼nÃ¼ yerinden sÃ¶kÃ¼p kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Antalya'da, Varsak Ä°mam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü yerinden söküp kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda Kepez ilçesi Varsak KarÅŸÄ±yaka Mahallesi'ndeki Varsak Ä°mam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Devriye görevi yapan Kepez Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ ve Suç AraÅŸtÄ±rma ve SoruÅŸturma Büro AmirliÄŸi ekipleri, okul bahçesindeki hareketliliÄŸi fark etti. Bahçeye giren polis ekipleri, Atatürk büstünü söküp, yere atarak kÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan Celil K. (25), Ramazan M.(30), Orhan D. (32) ve Murat K.'yi (25) yakaladÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler Kepez Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.

SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, Kepez Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Güvenlik Åžube MüdürlüÄŸü'ne teslim edildi. Åžüphelilerin sorgusunun sürdüÄŸü belirtildi. Polis, ÅŸüphelilere ait kamyonete de el koyarak otoparka çekti. (Antalya/DHA)

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk, 80. Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 13:41

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