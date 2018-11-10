GalatasaraylÄ± Rodrigues ve Donk'a verilen cezalar onandÄ±

Tahkim Kurulu, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Ã§Ä±kan olaylar sebebiyle GalatasaraylÄ± Garry Rodrigues ve Ryan Donk'a verilen cezalarÄ± onadÄ±.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'Ä±n Garry Rodrigues ve Ryan Donk'la ilgili itirazÄ±nÄ± reddetti. Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± çÄ±kan olaylar sebebiyle Donk'a 6, Rodrigues'e 3 maç ceza verilmiÅŸti.

Tahkim Kurulundan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle:

"Galatasaray Sportif SÄ±nai Ticari Yat. A.Åž.'nin futbolcularÄ± Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nÄ±n 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayÄ±lÄ± kararÄ±na itirazÄ± incelendi. YapÄ±lan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif SÄ±nai Ticari Yat. A.Åž.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takÄ±m futbolcusuna yönelik saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarÄ±nca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekli dikkate alÄ±narak FDT'nin 8. maddesinin uygulanmasÄ± suretiyle neticeten ve takdiren uyarÄ±nca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±ndasübut, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile,

Galatasaray Sportif SÄ±nai Ticari Yat. A.Åž.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takÄ±m futbolcusuna yönelik saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ± nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarÄ±nca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezasÄ±ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, sübut, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir." (SPOR SERVÄ°SÄ°)

7'ÅŸer eksiÄŸi bulunan Kayserispor ve Galatasaray'Ä±n muhtemel 11'leri

OlaylÄ± derbiye iliÅŸkin PFDK kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 13:21

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