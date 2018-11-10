Gazeteci NazlÄ±mâ€™Ä±n evine giden polis aileyi tehdit etti: Tepenizdeyiz

Ankara'da dÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyon kapsamÄ±nda MA muhabiri Deniz NazlÄ±m'Ä±n evine giden polis NazlÄ±m'Ä± evde bulamayÄ±nca aileyi tehdit etti.

Ankara’da düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda evine baskÄ±n düzenlenen ve evde bulunmadÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±namayan MA muhabiri Deniz NazlÄ±m’Ä±n ailesinin tehdit edildiÄŸi iddia edildi.



Ankara’da düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Deniz NazlÄ±m hakkÄ±nda da gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Dün sabaha karÅŸÄ± gazeteci NazlÄ±m’Ä±n evine giden polisler, evde bulunan anne ve babasÄ±nÄ± tehdit etti. Gazeteci NazlÄ±m için “oÄŸlunuz yasadÄ±ÅŸÄ± iÅŸler yapÄ±yor” diyen polis, ailenin karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± üzerine “bundan sonra tepenizdeyiz” tehdidinde bulundu. NazlÄ±m evde bulunmadÄ±ÄŸÄ± için gözaltÄ±na alÄ±namadÄ±.



Operasyon kapsamÄ±nda KHK’yle ihraç edilen akademisyen Cenk YiÄŸiter ile HDP MYK Üyesi ve Gençlik Sözcüsü Tuna AydÄ±n’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ankaraâ€™da ev baskÄ±nÄ±: Akademisyen Cenk YiÄŸiter de gÃ¶zaltÄ±nda

ASILSIZ Ä°HBARLARLA GÖZALTI

Gazeteci NazlÄ±m, 14 AÄŸustos 2017 tarihinde “eylem yapacak” ÅŸeklinde bir ihbar sonucu gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve emniyetten serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 24 Haziran seçimlerinden bir gün önce de NazlÄ±m hakkÄ±nda yine benzer bir ihbar sonucu gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ ve savcÄ±lÄ±k ifadesi ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ankara/MA)

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