ArnavutkÃ¶y'de Ã¶ÄŸrenci ve veliler yolu kapattÄ±, â€˜geÃ§itâ€™ istedi

ArnavutkÃ¶y'de Ã¶ÄŸrenci ve veliler okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± geÃ§it eylemi yaptÄ±.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eÄŸitim gören çocuklarÄ±nÄ± okul çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda alarak evlerine gitmeye çalÄ±ÅŸan veliler hÄ±zlÄ± giden ve yol vermeyen araçlar yüzünden yolu bir süre trafiÄŸe kapatarak seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Osmangazi Caddesini trafiÄŸe kapatan öÄŸrenci ve veliler, yaklaÅŸÄ±k 5 dakika süren eylemlerinin ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. Veliler, "Her gün aynÄ± çileyi yaÅŸÄ±yoruz. Yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken hÄ±zla geçen araçlar tek yön trafik uygulamasÄ±nÄ±n olduÄŸu bu caddede ne yazÄ±k ki yayalara yol vermiyor. Ä°lle de bir canÄ±n yanmasÄ± mÄ± gerekiyor önlem alÄ±nmasÄ± için. Biz en azÄ±ndan bir yaya geçidi ya da üst geçit talep ediyoruz" dediler.

ÖÄŸrenciler ise hem gündüz hem de akÅŸam yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken sÄ±k sÄ±k kaza riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Üst geçit istiyoruz" dediler. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 13:12

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