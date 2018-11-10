Â Lazer epilasyonda vÃ¼cudunda yanÄ±klar oluÅŸtu, dava aÃ§tÄ±

Adanaâ€™da lazer epilasyonun ardÄ±ndan vÃ¼cudunda yanÄ±klar oluÅŸan genÃ§ kadÄ±n tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±.Â

Adana’da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptÄ±ran üniversite öÄŸrencisi Sibel DoÄŸru'nun (20), kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanÄ±klar oluÅŸtu. DoÄŸru, vücudundaki yanÄ±k izlerinin kalÄ±cÄ± olma ihtimalinin bulunduÄŸunu belirterek güzellik merkezine 10 bin TL’lik tazminat davasÄ± açtÄ±.

Sibel DoÄŸru, 6 KasÄ±m’da Seyhan ilçesinde bin 450 TL’ye anlaÅŸtÄ±klarÄ± bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyon yaptÄ±rÄ±rken, normalin dÄ±ÅŸÄ±nda acÄ±lar hissettiÄŸini söyledi. Uygulama sÄ±rasÄ±nda epilasyonu yapan görevliye acÄ±larÄ±n normal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunda, "Herkeste bu acÄ±lar yaÅŸanabiliyor" cevabÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DoÄŸru, seansÄ±n son bulmasÄ±nÄ± rica ettiÄŸinde ise, "Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz" yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Epilasyonunun ardÄ±ndan eve giden DoÄŸru, vücudunda oluÅŸan acÄ±ya dayanamayÄ±p, doktora gitti. Doktor epilasyon sÄ±rasÄ±nda vücudunun yandÄ±ÄŸÄ±, yanÄ±k izlerinin kalÄ±cÄ± olma ihtimalinin bulunduÄŸu belirtti. Bunun üzerine Sibel DoÄŸan, güzellik merkezinden ÅŸikayetçi olup, maddi ve manevi 10 bin TL'lik tazminat davasÄ± açtÄ±.

DALGA GEÇTÄ°LER

Lazer epilasyon seansÄ± sonrasÄ±nda acÄ±larÄ±nÄ±n dinmediÄŸini ve kollarÄ±nda, bacaklarÄ±nda, bel, göbek bölgesinde yanÄ±klar meydana geldiÄŸini belirten Sibel DoÄŸru, "Daha sonra güzellik merkezine gidip yanÄ±klarÄ±n oluÅŸtuÄŸunu söylediÄŸimde rahat olmam gerektiÄŸi, herkeste böyle olabildiÄŸi söylenerek bana birkaç krem verildi. Ä°ÅŸletme sahibiyle görüÅŸtüÄŸümde, ‘BeÄŸenmiyorsanÄ±z paranÄ±zÄ± alÄ±p gidersiniz’ dedi. Ben de rapor alarak ÅŸikayetçi oldum. Vücudumda hala yanma acÄ±larÄ± hissediyorum. Doktorum ise izlerin kalÄ±cÄ± olma ihtimalini söyledi. Ä°zlerin kalÄ±cÄ± hale gelmemesi için de ilaçlar kullanÄ±yorum. Daha önce aynÄ± aletle epilasyon yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m ama böyle olmamÄ±ÅŸtÄ±. Muhtemelen tecrübesizlik nedeniyle bu hale geldim. Maddi manevi 10 bin TL tazminat davasÄ± açtÄ±m. ‘Daha iyi iÅŸlenmiÅŸ oldu, daha iyi sonuçlar alÄ±rsÄ±nÄ±z’ diye dalga geçtiler” diye konuÅŸtu. (Adana/DHA)

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