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FotoÄŸraf, fabrika iÅŸçileri tarafÄ±ndan Evrensel'e gönderilmiÅŸtir.
BeylikdÃ¼zÃ¼'deki fabrikada asansÃ¶r Ã§akÄ±ldÄ±, iÅŸÃ§inin ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±
10 KasÄ±m 2018 12:27
Bir iÅŸÃ§i, BeylikdÃ¼zÃ¼'deki fabrikada Ã§akÄ±lan asansÃ¶rÃ¼n sÃ¼rekli koptuÄŸunu aktardÄ±.
Ä°stanbul Beylikdüzü’de kurulu Alpplas Endüstriyel YatÄ±rÄ±mlar A.Åž. isimli fabrikada 20 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi A.Ä°’nin bindiÄŸi asansör 3. kattan yere çakÄ±ldÄ±.
Asansörün içinde bulunan 20 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçinin ayaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, vücudunun çeÅŸitli yerlerinde kÄ±rÄ±klar olduÄŸu bildirildi.
Fabrikada bulunan asansörün sürekli koptuÄŸunu belirten bir iÅŸçi, asansör bakÄ±m ustasÄ±nÄ±n ise “Asansör düÅŸmemesi gerekiyordu” dediÄŸini aktardÄ±.
YaralÄ± iÅŸçi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 12:32
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