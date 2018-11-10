Cezaevinde darbedilen Ã§ocuk iÃ§in suÃ§ duyurusu

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi, DiyarbakÄ±r cezaevinde gardiyan tarafÄ±ndan darbedildiÄŸi iddia edilen Ã§ocuk iÃ§in suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), DiyarbakÄ±r Çocuk ve Gençlik Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda F.T., isimli bir çocuÄŸun gardiyan tarafÄ±ndan darbedilmesine iliÅŸkin suç duyurusunda bulundu.

DiyarbakÄ±r Çocuk ve Gençlik Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda bir gardiyan tarafÄ±ndan 1 KasÄ±m’da F.T. (16) isimli çocuÄŸa yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya dair baÅŸvuru üzerine Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžubesi Cezaevi Komisyonu, cezaevine giderek F.T. ile görüÅŸtü. YapÄ±lan görüÅŸmede F.T.’nin, saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin olarak 1 KasÄ±m günü kitap okuduÄŸu sÄ±rada H. isimli gardiyanÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kmak suretiyle kendisini boÄŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini tehdit ettiÄŸini ifade etti. F.T.’nin yaÅŸananlarÄ± cezaevi müdürüne de anlatarak ÅŸikayette bulunduÄŸunu ve darp raporu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ä°HD yetkilileri, gardiyanÄ±n bu olay yaÅŸanmasÄ±na raÄŸmen hala görevine devam ettiÄŸinin bilgisine ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Gardiyan H.’nin hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturmanÄ±n açÄ±lÄ±p açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi edinemediklerini belirten Ä°HD yetkilileri, Cezaevi Komisyonu’ndaki üyelerinin cezaevi müdürü ve savcÄ±yla da görüÅŸeceklerini aktardÄ±.

SUÇ DUYURUSU

Ä°HD, ayrÄ±ca; konuyla ilgili Cezaevi SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda ÅŸu ifadelere yer verildi: “BaÅŸvurucu çocuk mahpus F.T.’nin beyanlarÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda özetle kurum personelinin mahpusa yönelik hem fiziki hem de psikolojik olarak iÅŸkence ve kötü muamelede bulunduÄŸu görülmektedir. Ä°nsanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlar arasÄ±nda sayÄ±lan iÅŸkence fiilinin, hem aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± hem de fiilin ÅŸu anda görevine devam eden bir infaz koruma memuru tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸi iddiasÄ± nedeniyle titizlikle incelenmesi ve varsa delillerin ivedilikle toplanmasÄ± gerekmektedir.”

'BÄ°R AN ÖNCE ATK RAPORU ALINMALI’

Ä°ddialarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için F.T’nin vücudundaki iÅŸkence izlerinin kaybolmadan Adli TÄ±p Kurumu (ATK) tarafÄ±ndan bir rapor hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± talep eden Ä°HD, konunun araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dair ÅŸunlarÄ± belirtti: “Derhal Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde bir olay yeri incelemesi yapÄ±lÄ±p maÄŸdurlarÄ±n/görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na, olay yerini gören kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tespiti yapÄ±lÄ±p görüntülerinin muhafaza altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±, tam teÅŸekküllü devlet hastanesine sevkinin saÄŸlanarak tedavilerinin yapÄ±lÄ±p rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±, tespit edilecek ÅŸahÄ±slar hakkÄ±nda soruÅŸturma iÅŸlemlerinin baÅŸlanÄ±larak kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ±, hangi iÅŸlemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ile ilgili derneÄŸimize bilgi verilmesini talep ederiz.” (DiyarbakÄ±r/MA)

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