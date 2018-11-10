Ã‡in, 2030'da turizm lideri olacak

2030 yÄ±lÄ±nda Ã‡in'in dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok seyahat edilen Ã¼lkeleri sÄ±ralamasÄ±nda Fransa'yÄ± geÃ§erek zirveye Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.

Dünya genelinde yapÄ±lan seyahat sayÄ±sÄ± bu yÄ±l 1.4 milyara yükselirken önümüzdeki 12 yÄ±lda bu rakamda 1 milyarlÄ±k artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸmesi bekleniyor. Euromonitor International’Ä±n raporuna göre bu süreçte Çin’in dünyanÄ±n en çok seyahat edilen ülkeleri listesinde Fransa’yÄ± geçmesi öngörülüyor.

Londra'da Turizm Endüstrisi KonferansÄ± çerçevesinde yayÄ±mlanan rapora göre 2030 yÄ±lÄ±nda Çin'in turizm geliri 2,6 trilyon dolar olacak. AyrÄ±ca Çin, 60 milyon olan ziyaretçi sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak, 86 milyon turistle en çok ziyaret edilen ülke konumundaki Fransa'yÄ± geride bÄ±rakacak.

Turizmdeki artÄ±ÅŸÄ±n çoÄŸunlukla Asya Pasifik bölgesinde gerçekleÅŸmesi bekleniyor. Bunda Asya’da büyüyen ekonomiler ve orta sÄ±nÄ±fÄ±n yapacaÄŸÄ± etkiye dikkat çekiliyor.

Bölgede vize uygulamalarÄ±na getirilmeye baÅŸlanan kolaylÄ±klarÄ±n da Asya Pasifik ülkeleri arasÄ±ndaki turizmi artÄ±rmasÄ± bekleniyor. Euromonitor’a göre bölgede turizmde görülen artÄ±ÅŸÄ±n yüzde 80’i Asya kaynaklÄ±. AyrÄ±ca Tokyo’nun 2020 Yaz OlimpiyatlarÄ±na, Pekin’in 2022 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapacak olmasÄ± da artÄ±ÅŸta rol oynayacak.

Euromonitor analisti Wouter Geerts, “Turizm, Çin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor ve bu alanda altyapÄ±yÄ± geliÅŸtirmek için önemli yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. Bununla birlikte turizm dostu politikalar ve inisiyatifler geliÅŸtirildi” dedi.

Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre Çin, dünya genelinde Fransa, ABD ve Ä°spanya’dan sonra dünyanÄ±n en çok ziyaret edilen dördüncü ülkesi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 12:23

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