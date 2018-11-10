Cumartesi annelerinin suretleri sanat fuarÄ±nda

Cumartesi Annelerinin suretlerinden oluÅŸan 'ah Cumartesi aÅŸk' sergisi 18 KasÄ±m'a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

Cumartesi Anneleri ve insanlarÄ±nÄ±n suretlerinden oluÅŸan “ah Cumartesi aÅŸk” isimli sergi 28. Ä°stanbul Sanat FuarÄ±’nda izlenebilecek. Bir kumaÅŸ üzerine renkli iplerin iÄŸneyle iÅŸlenmesi sonucunda yapÄ±lan eserlerden oluÅŸan Saliha ÅžanlÄ± imzalÄ± sergide 37 eser yer alÄ±yor. Sergi, Ä°stanbul Kitap FuarÄ±’yla eÅŸzamanlÄ± olarak devam Ä°stanbul Sanat FuarÄ±’nda 18 KasÄ±m’a kadar görülebilir.

YaptÄ±ÄŸÄ± eserlerle kayÄ±p annelerine ses olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Saliha ÅžanlÄ±, “Adil bir toplumda huzur ve barÄ±ÅŸ içinde birlikte yaÅŸamanÄ±n yolu geçmiÅŸle yüzleÅŸmek ve hesaplaÅŸmaktan geçiyor. HesaplaÅŸmanÄ±n ilk koÅŸulu ise gözaltÄ±nda devlet korumasÄ±nda olmasÄ± gerekirken kaybolan, kaybedilen insanlarÄ±n akÄ±betidir. Bu politik ve etik yüzleÅŸme yapÄ±lmadan bir avuç kemiÄŸe razÄ± edilen kayÄ±p anneleri ve yakÄ±nlarÄ± orada iken, kapÄ±mÄ±, penceremi ve kalbimi kapatÄ±p sessiz kalarak bu insanlÄ±k suçuna ortak olamazdÄ±m. EmeÄŸimle bir farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±p annelerimize ses olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Bir ilmek katkÄ±m olduysa baÅŸÄ±m göÄŸe ellerim kalbime erer” dedi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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