ErdoÄŸan'dan TÃ¼rkÃ§e ezan aÃ§Ä±klamasÄ±: DeÄŸerlere husumetin ifadesidir

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 10 KasÄ±m programÄ±nda konuÅŸtu, TÃ¼rkÃ§e ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±na ve Hakkari'deki patlamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. ölüm yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸtepe'de düzenlenen 10 KasÄ±m programÄ±nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla gündeme gelen Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili olarak da "Bugün hâlâ Türkçe ezanÄ±n kamuoyu önünde savunulmasÄ± milletin deÄŸerlerine dönük husumetin ifadesidir" dedi. ErdoÄŸan ayrÄ±ca Hakkari’de mühimmat deposundaki patlamaya iliÅŸkin de 4 askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini 20 askerin de yaralÄ± olduÄŸunu duyurdu.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– "Tek parti döneminde ecdat mirasÄ± hoyratça savruldu."

â– "Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarÄ±ndan, o da varsa, gazete, dergi arÅŸivlerinden öÄŸrenme imkanÄ±na sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatÄ±ldÄ±, öÄŸretildi."

â– "Türk milleti, darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarÄ±na raÄŸmen hep iradesine sahip çÄ±kmÄ±ÅŸ, sözün de kararÄ±n da kendisine ait olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur."

â– "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiÄŸimizi iddia eder. Oysa ki bu deÄŸiÅŸim iradi deÄŸil mecburi bir deÄŸiÅŸimdir."

â– "Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yöneticiler, kendi deÄŸerleriyle milletimizi sÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. CHP yönetimi, elinden gelse Türkiye'yi Alman Nazizm'ine sürükleyecekti."

â– "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleÅŸmiÅŸ zulümlerden Türkçe ezanÄ±n savunulabilmesi, milletin deÄŸerlerine yönelik husumetin iÅŸaretidir."

â– "Türkçe ezan okunduÄŸu zaman onu sadece biz anlÄ±yoruz. Arapça okunduÄŸu zaman evrensel oluyor. Allahu Ekber dendiÄŸi zaman dünyanÄ±n her yerinde anlaÅŸÄ±lÄ±yor. EzanÄ±n Arapça olmasÄ± evrensel olduÄŸunun iÅŸaretidir."

â– "Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynÄ± madalyonun iki yüzü gibidir."

â– "Milli gelire göre insani yardÄ±mlarda dünyanÄ±n 1 numarasÄ± biziz."

â– "Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle ÅŸu an itibarÄ±yla 4 evladÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu ve 20 civarÄ±nda yaralÄ±mÄ±z var. Allah'tan ÅŸehitlerimize rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz."

â– "Görünürde Kandil'deki PKK'yÄ± terör örgütü ilan edip ödül koyanlarÄ±n arka planda aynÄ± teröristlerle nasÄ±l iÅŸ tuttuklarÄ±nÄ± çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak'taki terör yuvalarÄ±nÄ± birer birer daÄŸÄ±tarak Kandil'i de Sincar'Ä± da teröristlerin baÅŸÄ±na yÄ±kma yolunda ilerliyoruz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 12:04

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