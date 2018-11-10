ErdoÄŸan: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde tapeleri herkese verdik

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Paris'e gitmeden Ã¶nceki Hakkari'deki patlamaya, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetine ve Trump'a dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n sona eriÅŸinin 100. yÄ±l dönümü nedeniyle düzenlenecek Paris BarÄ±ÅŸ Forumu'na katÄ±lmak üzere Fransa'ya gitti. ErdoÄŸan, Fransa'ya hareketinden önce EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.

Hakkari’deki patlamayla ilgili, “7 ÅŸehidimiz, 25 yaralÄ±mÄ±z var” diyen ErdoÄŸan Paris ziyareti sÄ±rasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± fÄ±rsatÄ±n bulunmasÄ± durumunda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile görüÅŸebileceklerini söyledi.

ERDOÄžAN'IN PARÄ°S ÖNCESÄ° AÇIKLAMALARI

ErdoÄŸan'Ä±n buradaki konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– "Hakkari'de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle 7 ÅŸehidimiz, 25 yaralÄ±mÄ±z var."

â– PatlamanÄ±n nasÄ±l olduÄŸuna iliÅŸkin bir soru üzerine ErdoÄŸan, "'MühimmatÄ±n miadÄ±nÄ±n dolmasÄ± diye bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' Savunma BakanÄ±m bana bildirdi. Net olarak ÅŸundandÄ±r deme durumunda henüz deÄŸiliz" dedi.

â– "(KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti) Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuÅŸturmak suretiyle bunu meydana çÄ±karmayÄ± baÅŸarÄ±r. Gelen baÅŸsavcÄ± ipe un sermek için geldi. Ä°pe un seriyor. Bizim baÅŸsacÄ±mÄ±zÄ± oraya istiyor. OlayÄ±n iÅŸlendiÄŸi yer burasÄ± ne görüÅŸeceksen görüÅŸürsün. Ä°pe un sermeye gerek yok. Bu iÅŸin baÅŸka izahÄ± olamaz. Bu iÅŸin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir, bunu hiç baÅŸka yerde aramaya gerek yok. Yerli iÅŸbirlikçi kimse bunu açÄ±klamalarÄ± lazÄ±m. ArtÄ±k Suudi Arabistan bu iyi niyetimize karÅŸÄ± kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu ÅŸaibeden kurtulmalarÄ± lazÄ±m. Aksi takdirde kurtulamazlar."

â– "(KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti) Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, FransÄ±zlara, Ä°ngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuÅŸmalarÄ± filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu saÄŸa sola çarpÄ±tmaya gerek yok."

â– "Ben hukukçu deÄŸilim bir ekonomistim."

â– ABD ve Türk heyetlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸeceklerini ifade eden ErdoÄŸan, "KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir fÄ±rsat bulursak inÅŸallah görüÅŸürüz" dedi.

ERDOÄžAN'DAN 10 KASIM PROGRAMINDA TÜRKÇE EZAN AÇIKLAMASI: DEÄžERLERE HUSUMETÄ°N Ä°FADESÄ°DÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan Mustafa Kemal Atatürk'ü 80. ölüm yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla BeÅŸtepe'de düzenlenen 10 KasÄ±m programÄ±nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk YÄ±lmaz'Ä±n çÄ±kÄ±ÅŸÄ±yla gündeme gelen Türkçe ezan tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili olarak da "Bugün hâlâ Türkçe ezanÄ±n kamuoyu önünde savunulmasÄ± milletin deÄŸerlerine dönük husumetin ifadesidir" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– "Tek parti döneminde ecdat mirasÄ± hoyratça savruldu."

â– "Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarÄ±ndan, o da varsa, gazete, dergi arÅŸivlerinden öÄŸrenme imkanÄ±na sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatÄ±ldÄ±, öÄŸretildi."

â– "Türk milleti, darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarÄ±na raÄŸmen hep iradesine sahip çÄ±kmÄ±ÅŸ, sözün de kararÄ±n da kendisine ait olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur."

â– "Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiÄŸimizi iddia eder. Oysa ki bu deÄŸiÅŸim iradi deÄŸil mecburi bir deÄŸiÅŸimdir."

â– "Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yöneticiler, kendi deÄŸerleriyle milletimizi sÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. CHP yönetimi, elinden gelse Türkiye'yi Alman Nazizm'ine sürükleyecekti."

â– "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleÅŸmiÅŸ zulümlerden Türkçe ezanÄ±n savunulabilmesi, milletin deÄŸerlerine yönelik husumetin iÅŸaretidir."

â– "Türkçe ezan okunduÄŸu zaman onu sadece biz anlÄ±yoruz. Arapça okunduÄŸu zaman evrensel oluyor. Allahu Ekber dendiÄŸi zaman dünyanÄ±n her yerinde anlaÅŸÄ±lÄ±yor. EzanÄ±n Arapça olmasÄ± evrensel olduÄŸunun iÅŸaretidir."

â– "Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynÄ± madalyonun iki yüzü gibidir."

â– "Milli gelire göre insani yardÄ±mlarda dünyanÄ±n 1 numarasÄ± biziz."

â– "Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle ÅŸu an itibarÄ±yla 4 evladÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu ve 20 civarÄ±nda yaralÄ±mÄ±z var. Allah'tan ÅŸehitlerimize rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyoruz." (Daha sonra PAris'e gitmeden önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "7 ÅŸehidimiz, 25 yaralÄ±mÄ±z var" dedi.)

â– "Görünürde Kandil'deki PKK'yÄ± terör örgütü ilan edip ödül koyanlarÄ±n arka planda aynÄ± teröristlerle nasÄ±l iÅŸ tuttuklarÄ±nÄ± çok iyi biliyoruz. Kuzey Irak'taki terör yuvalarÄ±nÄ± birer birer daÄŸÄ±tarak Kandil'i de Sincar'Ä± da teröristlerin baÅŸÄ±na yÄ±kma yolunda ilerliyoruz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 15:21

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