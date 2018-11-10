Lice'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Liceâ€™ye baÄŸlÄ± 73 mahalle ve mezrada ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinin Lice ilçesi kÄ±rsalÄ±nda bulunan 19 mahalle ve 54 mezrada, 7 KasÄ±m günü 06.00’dan itibaren ilan ettiÄŸi sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±, 10 KasÄ±m saat 00.00 itibariyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Valilik tarafÄ±ndan 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanÄ±larak sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen mahalle ve mezralarÄ±n isimleri ÅŸöyle: “YalÄ±mlÄ±, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, SaydamlÄ±, KÄ±lÄ±çlÄ±, Yorulmaz, Güldiken, BayÄ±rlÄ±, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, YamaçlÄ±, Yaprakköy, KÄ±ralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce mahalleleri ile KeÅŸkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, BallÄ±ca, Mahmudan, Hevsel, YeniyazÄ±, Hij, Gözeli, Dergan, AlÄ±çlÄ±yayla, Buban, Vilu, ArpacÄ±k, Karadere, Sivritepe, Kilimli, KaynaktaÅŸÄ±, Dokuzkat, Aliyan, AbdurrahmanaÄŸa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, KumÄ±mirza, Mehmedil, SaÄŸlÄ±k, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, AÅŸaÄŸÄ±hodik, Konuklu, YeÅŸilburç, SumaklÄ±, ZÄ±raht, AcÄ±meÅŸe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, ÇalÄ±bükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, SÄ±kas, Gucik ve YÄ±ldÄ±z mezralarÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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