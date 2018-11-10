Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ±na 1.2 milyon baÅŸvuru

Bakan Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonuâ€™ndan kamu bankalarÄ±na kaynak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisini yalanlamadÄ±.

Bu yÄ±l 1 milyon 200 bin kiÅŸi iÅŸsizlik maaÅŸÄ± almak için baÅŸvuruda bulundu. Bu kiÅŸilerden de sadece 626 binine iÅŸsizlik maaÅŸÄ± verildi.



Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesi görüÅŸüldü.

Cumhuriyet'ten Mustafa ÇakÄ±r'Ä±n haberine göre; Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler i, muhalefet milletvekillerinin iÅŸçilerin iÅŸsiz kaldÄ±klarÄ±nda maaÅŸ almalarÄ± için oluÅŸturulan Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’ndan kamu bankalarÄ±na kaynak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisini yalanlamazken, “KârlÄ± iÅŸlemler yapÄ±yoruz ki ÅŸu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaÅŸtÄ±” dedi.

Ancak iÅŸsizlik fonundan bugüne kadar sadece 27.7 milyar lirasÄ± iÅŸsizlere verildi.

Bakan Selçuk, iÅŸsizlik sigortasÄ±nda 2002-2018 döneminde yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 470 bin kiÅŸinin iÅŸsizlik ödeneÄŸi almaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

‘KÂRLI Ä°ÅžLEMLER YAPIYORUZ KÄ°…’

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk, iÅŸsizlik fonundan kamu bankalarÄ±na kaynak aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yalanlamazken, “Fonun daha iyi deÄŸerlendirilmesi, fon gelirinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla da gerektiÄŸi zaman bu fonu doÄŸru kullanmak adÄ±na çeÅŸitli iÅŸlemler yapÄ±lÄ±yor. YapÄ±lan iÅŸlemler, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu KaynaklarÄ±nÄ±n DeÄŸerlendirilmesine Ä°liÅŸkin Usul ve Esaslar HakkÄ±nda Yönetmelik ve Kamu HaznedarlÄ±ÄŸÄ± Genel TebliÄŸi çerçevesinde gerçekleÅŸtiriliyor. DolayÄ±sÄ±yla, bütün bu iÅŸlemlerin, yapÄ±lan tüm iÅŸlemlerin sonucunda kârlÄ± iÅŸlemler yapÄ±yoruz ki ÅŸu anda fonumuz 125 milyara ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda” dedi. Bunun üzerine HDP milletvekili Garo Paylan, “HayÄ±r, yönetmelikler kanunlarÄ±n üstünde deÄŸildir. Kanunda ‘Ä°ÅŸsiz yararÄ±na kullanÄ±lÄ±r’ diyor” diye ekledi.

GörüÅŸmelerin sonunda HDP’nin emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ±n çözülmesi için verdiÄŸi önerge reddedildi. (HABER MERKEZÄ°)

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