Edip Akbayram: CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan teklif gelse kabul etmem

Edip Akbayram, TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼ne kadarki en baskÄ±cÄ± yÃ¶netimiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu sÃ¶yledi, 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan teklif gelse kabul etmem' dedi.

SanatçÄ± Edip Akbayram, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir görev teklif edilmesi halinde kabul etmeyeceÄŸini söyledi. Akbayram, "Onlar sarayÄ±n içindedir, ben dÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±m. SarayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaysam, ben bu toplumun içindeyim" dedi.

Edip Akbayram, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

'BU KADAR BASKICI BÄ°R YÖNETÄ°MÄ° HÄ°Ç GÖRMEDÄ°M'

"Dünden bugüne baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda nasÄ±l bir ülke görüyorsunuz" sorusuna yanÄ±t veren Akbayram, "Darbeler, tutuklanmalar, gözaltÄ±lar, beÅŸ yÄ±l çalÄ±ÅŸma yasaÄŸÄ±. 69 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Neler gördüm. Ama hep aynÄ± Edip Akbayram'dÄ±m" dedikten sonra ÅŸöyle devam etti: "PolitikacÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ±n ölçüsünü bilmesi lazÄ±m. O koltuk kimseye baki deÄŸildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatÄ±nda bu kadar baskÄ±cÄ± bir yönetimi hiç görmedim. Åžimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. "AldÄ±ÄŸÄ±n maaÅŸ sana 1 ay yetiyor mu? SosyalleÅŸebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?" diye sorarÄ±m. DoymuÅŸ insan, mutlu bir insan miting yapar mÄ±? KarÄ±sÄ±nÄ± öldürür mü?"

'ONLAR SARAY Ä°ÇÄ°NDE BEN DIÅžINDAYIM'

Akbayram, ÇÄ±nar'Ä±n "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kültür ve Sanat PolitikalarÄ± Kurulu atamalarÄ± yaptÄ±. Kurul içerisinde sanatçÄ±lar da var. Size böyle bir teklifle gelinse kabul eder miydiniz?" sorusunu ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

"Asla. Benim onlarla tek farkÄ±m ÅŸudur. Onlar sarayÄ±n içindedir, ben dÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±m. SarayÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten." (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 10:01

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