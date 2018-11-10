Apple, TÃ¼rkiye'deki kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in iCloud fiyatÄ±na zam yaptÄ±

Apple, iCloud fiyatlarÄ±na zam yaptÄ±. TÃ¼rkiye'deki kullanÄ±cÄ±lar iCloud hizmeti iÃ§in neredeyse iki katÄ± para Ã¶deyecek.

Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud hizmetine zam yaptÄ±. YapÄ±lan zam neticesinde iCloud için kullanÄ±cÄ±larÄ±n aylÄ±k olarak ödediÄŸi ücret neredeyse iki kat arttÄ±.

KullanÄ±cÄ±lara yeni fiyatlandÄ±rma konusunda e-posta gönderen ÅŸirket, mevcut iCloud ödeme planÄ± olanlarÄ±n yenileme dönemi geldiÄŸinde zamlÄ± tarifeden ücret ödemeye baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

200 GB iCloud saklama alanÄ±nÄ± halihazÄ±rda aylÄ±k 11.99 TL ücretle kullanan herkes artÄ±k 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. AylÄ±k 3,99 TL olan 50 GB saklama alanÄ±nÄ±n fiyatÄ± ise 6,49 TL olacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise 200 GB alanÄ± kullanmanÄ±n bedeli 2.99 dolar.

iCLOUD SÄ°STEMÄ°

iCloud, kullanÄ±cÄ±larÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±, belgelerini, telefon rehberini dahil telefondaki her ÅŸeyini 'bulut'a yedeklemesini saÄŸlÄ±yor. Yani kullanÄ±cÄ±lar bilgisayar baÅŸÄ±na geçip iTunes'u kullanarak kendileri yedekleme yapmakla uÄŸraÅŸmÄ±yor, iPhone ve iPad'ler WiFi ile internete girdiÄŸinde otomatik olarak tüm cihazÄ± yedekleyebiliyor. 5 GB iCloud alanÄ±nÄ± ücretsiz sunan Apple, bu depolama alanÄ±nÄ± yetersiz bulanlara 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklÄ± depolama seçeneklerini ücret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸnda kullandÄ±rÄ±yor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 09:44

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