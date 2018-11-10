Antalya'da faytonlar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

Antalya KalekapÄ±sÄ±'da hizmet veren faytonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±Â sÃ¶yledi.

Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel, KalekapÄ±sÄ±'nda hizmet veren faytonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türel, "Antalya halkÄ±nÄ±n önerileri ve düÅŸünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeÅŸlerimizi de maÄŸdur etmeden fayton uygulamasÄ±na son vereceÄŸiz" dedi.

BüyükÅŸehir Belediyesi'nin KasÄ±m ayÄ± devam meclisini BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Menderes Türel yönetti. Mesliste 14 gündem maddesi görüÅŸüldü. Balbey Mahallesi'ndeki düzenleme konusundaki bir gündem maddesi görüÅŸülürken Menderes Türel, Antalya'da sÄ±kça tartÄ±ÅŸÄ±lan konular arasÄ±nda yer alan KalekapÄ±sÄ±'ndaki faytonlarla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Türel, "Ben Antalya'nÄ±n aynÄ± zamanda turizm çeÅŸitliliÄŸine katkÄ± saÄŸlayan faytonlarÄ±mÄ±zÄ±n turizme hizmet vermesi açÄ±sÄ±ndan sosyal bir yaraya sebebiyet vermeyecek ÅŸekilde bir düzenlemeye gidilmesi için bir yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 17 fayton ve bunlarÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran gariban kardeÅŸlerimiz var. Bunlar evine ekmek götürmek için gayret ediyor. Biz bunlara atlar olmadan bir araç teminine gidelim ve bu kardeÅŸlerimizi de maÄŸdur etmeyelim diye uÄŸraÅŸtÄ±k ama Türkiye'de buna benzer akülü fayton üreten bir tek firma var. FiyatÄ± araba fiyatÄ±ndan iki misli daha yüksek. Biz belediye olarak, uygun bir fiyat olsaydÄ±, verelim çalÄ±ÅŸtÄ±rsÄ±nlar diyecektik ama bu ciddi bir bütçe gerektiriyor" diye konuÅŸtu.

AKÜLÜ FAYTONLAR GELECEK

Akülü faytonlarÄ± belediyenin üretmesi konusunda çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Türel, bu anlamda da iyi bir netice alamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Türel, "Dün akÅŸam itibarÄ±yla kararÄ±mÄ±zÄ± verdik. Burada çalÄ±ÅŸan kardeÅŸlerimizi sosyal bir maÄŸduriyet içerisine sokmadan sorunu çözeceÄŸiz. Faytoncu kardeÅŸlerimizi sokakta bÄ±rakmayacak ÅŸekilde, ileride akülü fayton üretimi konusunda bir merhale alabilirsek o vakte kadar bu faytonlarÄ±n Antalya'da hizmet vermesine gerek bir hayvansever, gerekse çevre etkileÅŸimi açÄ±sÄ±ndan kaldÄ±rmayÄ± planlÄ±yoruz. Antalya halkÄ±nÄ±n önerileri ve düÅŸünceleri çerçevesinde akülü fayton teminine kadar buradaki kardeÅŸlerimizi de maÄŸdur etmeden fayton uygulamasÄ±na son vereceÄŸiz" dedi.

CHP'li ReÅŸat Oktay ise faytonlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Oktay, "Akülü faytona katÄ±lmÄ±yorum. Yeni bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± taraftarÄ±yÄ±m ama kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±m. Kestirip atmak yerine yeni bir proje geliÅŸtirelim" ifadelerini kullandÄ±. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 09:40

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