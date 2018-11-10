KeskinoÄŸlu'nun konkordato sÃ¼resi 1 yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±

Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸÃ§iye yÃ¼klemeye Ã§alÄ±ÅŸan KeskinoÄŸlu TavukÃ§uluk, konkordato sÃ¼resini 1 yÄ±l daha uzattÄ±.

KeskinoÄŸlu tavukçuluk, konkordato süresini 1 yÄ±l daha uzattÄ±. Åžirketten yapÄ±lan açÄ±klamada, “11 Haziran 2018 tarihinde ticari faaliyetlerimizi aralÄ±ksÄ±z devam ettirebilmek adÄ±na baÅŸvurduÄŸumuz konkordato için ÅŸirketimize tanÄ±nan 5 aylÄ±k geçici mühlet, finansal tablolarÄ±mÄ±zÄ±n incelenmesinin ardÄ±ndan Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin takdiriyle kesin süre olarak 12 ay daha uzatÄ±ldÄ±” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

KESKÄ°NOÄžLU YÜKÜ Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SIRTINA YIKMAYA ÇALIÅžMIÅžTI

DüÅŸük ücret ve aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± altÄ±na çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan KeskinoÄŸlu iÅŸçileri ise ‘kriz’ adÄ± altÄ±nda fabrikada hayata geçirilen esnek çalÄ±ÅŸma uygulamalarÄ±na tepki göstermiÅŸ ve krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçilere yüklenmek istendiÄŸini ifade etmiÅŸti. Dfaha önce Evrensel’e konuÅŸan iÅŸçiler, ücretlerinin geç ve düzensiz ödendiÄŸini söylemiÅŸ ve “Her ÅŸey yöneticilerin insafÄ±na baÄŸlÄ±. MaaÅŸ kesintisi mesailerin tam yatmamasÄ± gibi ÅŸeyler çokça yaÅŸanÄ±yordu. Konkordato bitiminde iflasÄ± erteleyerek binlerce iÅŸçiyi daha maÄŸdur duruma sokabilirler. Çünkü ÅŸirket kâr için her ÅŸeyi yapabilir. Åžu an iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± firmalar ürünlerde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek birçok ürünü iade ediyor” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

KeskinoÄŸlu, iflasÄ±n yÃ¼kÃ¼nÃ¼ iÅŸÃ§inin sÄ±rtÄ±na yÄ±kmak istiyor

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