California'daki yangÄ±nlarda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 42'ye Ã§Ä±ktÄ±

ABD'nin California eyaleti, tarihinin en Ã§ok Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an yangÄ±nlarÄ±yla boÄŸuÅŸurken hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 42'ye yÃ¼kseldi.

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 42'ye yükseldi.

California'nÄ±n kuzeyindeki Paradise bölgesinde 8 KasÄ±m'dan bu yana devam eden orman yangÄ±nlarÄ±nda can kaybÄ± artÄ±yor.

The Butte County Åžerifi Kory Honea, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 200'den fazla kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bölgede 13 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eyalet tarihindeki en ölümcül yangÄ±nda ölenlerin sayÄ±sÄ± 42'ye çÄ±ktÄ±.

7 binden fazla ev, okul ve iÅŸ yerinin tahrip olduÄŸu yangÄ±nda, eyaletin güneyinde de ünlü Ä°skoç aktör Gerard Butler, ÅŸarkÄ±cÄ± Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimlerin evleri yandÄ± ya da zarar gördü.

LOS ANGELES'TA 2 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Öte yandan, güneyde Los Angeles'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Malibu ÅŸehrini de saran yangÄ±nlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kiÅŸiye tahliye emri verildi.

Los Angeles KÄ±rsal Bölge Åžerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleÅŸimlerde 2 kiÅŸinin cesedinin bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

NASA YANGINLARI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDÄ°

ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± aynÄ± karede gösteren bir uydu fotoÄŸrafÄ± yayÄ±mladÄ±.

NASA'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan fotoÄŸrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise ÅŸehri yakÄ±nÄ±nda baÅŸlayan Camp yangÄ±nÄ± ile güneydeki Malibu ÅŸehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangÄ±nÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± duman bulutlarÄ± uzaydan görülebiliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 08:22

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