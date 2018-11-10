California'daki yangÄ±nlarda en az 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

ABD'nin California eyaletindeki yangÄ±nlarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi.

ABD'nin California eyaletindeki yangÄ±nlarda en az 9 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 35 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu duyuruldu.

Eyaletin güneyindeki yangÄ±nlar pek çok Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Malibu'yu da etkilerken kuzeydeki Paradise köyünde büyük yÄ±kÄ±m yaÅŸandÄ±.

San Francisco'nun yaklaÅŸÄ±k 290 kilometre kuzeydoÄŸusundaki Paradise kasabasÄ±nda, yangÄ±nlar nedeniyle 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Butte Bölgesi Åžerif Ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada cansÄ±z bedenlerin, yangÄ±nÄ±n sardÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ±n içinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AA'nÄ±n haberine göre California ValiliÄŸi Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Mark Ghilarducci de yangÄ±nlar nedeniyle eyaletin farklÄ± bölgelerindeki 150 binden fazla kiÅŸiye tahliye emri verildiÄŸini aktararak, Oregon, Nevada, Arizona gibi çevre eyaletlerden de itfaiye ekibi takviyesi istediklerini söyledi.

California'daki yangÄ±nlarÄ±n en büyük çaplÄ±sÄ± olan Camp Fire'Ä±n, yaklaÅŸÄ±k 285 kilometrekare alana ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

California Ä°tfaiye Biriminden YüzbaÅŸÄ± Scott McLean, önceki gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bölgede çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nda, 27 bin nüfuslu Paradise kasabasÄ±nda binden fazla yapÄ±nÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini, on binden fazla kiÅŸinin kasabayÄ± terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 09:32

www.evrensel.net