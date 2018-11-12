California'daki yangÄ±nlarda en az 31 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

ABD'nin California eyaleti, tarihinin en Ã§ok Ã¶lÃ¼me yol aÃ§an yangÄ±nlarÄ±yla boÄŸuÅŸurken hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 31'e yÃ¼kseldi.

ABD'nin California eyaletini etkisi altÄ±na alan orman yangÄ±nlarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 31'e yükseldi.

Butte Bölgesi Åžerifi Cory Honea düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, California'nÄ±n kuzeyindeki San Francisco'nun yaklaÅŸÄ±k 290 kilometre kuzeydoÄŸusundaki Paradise kasabasÄ± ve civarÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alan orman yangÄ±nÄ± hakkÄ±nda son geliÅŸmeleri aktardÄ±.

Bölgede 6 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Honea, Paradise'taki ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 29'u bulduÄŸunu ifade etti.

Honea, 228 kiÅŸiden de haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

RüzgarÄ±n etkisiyle yayÄ±lmaya devam eden ve yaklaÅŸÄ±k 450 kilometrelik bir alana ulaÅŸan yangÄ±n, California tarihinde en çok ölüme yol açan yangÄ±n olarak kayÄ±tlara geçti.

YangÄ±nlar nedeniyle baÅŸta Paradise kasabasÄ± olmak üzere, bölgedeki yaklaÅŸÄ±k 7 bin yapÄ± da hasar gördü.

LOS ANGELES'TA 2 KÄ°ÅžÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Öte yandan, güneyde Los Angeles'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Malibu ÅŸehrini de saran yangÄ±nlar nedeniyle eyalet genelinde toplam 300 bin kiÅŸiye tahliye emri verildi.

Los Angeles KÄ±rsal Bölge Åžerifi John Benedict, Mullholland kara yolu üzerindeki yerleÅŸimlerde 2 kiÅŸinin cesedinin bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

NASA YANGINLARI UZAYDAN GÖRÜNTÜLEDÄ°

ABD HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ± NASA, California eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde etkili büyük ölçekli orman yangÄ±nlarÄ±nÄ± aynÄ± karede gösteren bir uydu fotoÄŸrafÄ± yayÄ±mladÄ±.

NASA'nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlanan fotoÄŸrafta eyaletin kuzeyindeki Paradise ÅŸehri yakÄ±nÄ±nda baÅŸlayan Camp yangÄ±nÄ± ile güneydeki Malibu ÅŸehri çevresinde etkili olan Hill ve Woolsey yangÄ±nÄ±nÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± duman bulutlarÄ± uzaydan görülebiliyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 KasÄ±m 2018 08:21

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