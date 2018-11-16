California'daki yangÄ±nlarda bilanÃ§o aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±: 66 Ã¶lÃ¼

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangÄ±nlarÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 66'ya yÃ¼kseldi. 631 kiÅŸiden hala haber alÄ±namÄ±yor.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangÄ±nlarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 66'ya yükseldi.

Butte Bölgesi Åžerifi Cory Honea düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, California'nÄ±n kuzey kÄ±smÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alan yangÄ±nlarda 7 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Böylece bölgedeki yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 63'e çÄ±ktÄ±.

Honea, 631 kiÅŸiden ise hala haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

California'nÄ±n kuzeyinde devam eden ve yaklaÅŸÄ±k 570 kilometrekareye yayÄ±lan yangÄ±n, 11 binden fazla yapÄ±yÄ± da küle çevirdi.

GÜNEYDEKÄ° YANGINLARDA DA 3 CAN KAYBI

Yetkililer, eyaletin güneyinde devam eden yangÄ±nlarda ise yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 3'e yükseldiÄŸini duyurdu. Buradaki yangÄ±nlarda da yaklaÅŸÄ±k 450 ev kül oldu.

Güneyde devam eden yangÄ±ndan etkilenenler arasÄ±nda dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±zlar da var. Bu bölgede evi zarar gören, tamamen yanan veya yangÄ±n nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasÄ±nda oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor.

AyrÄ±ca Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n cumartesi günü California eyaletini ziyaret ederek yangÄ±ndan etkilenenlerle bir araya geleceÄŸini duyurdu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 08:16

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