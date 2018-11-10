ÃœrdÃ¼n'de sel felaketi: 11 Ã¶lÃ¼

ÃœrdÃ¼nâ€™Ã¼n orta ve gÃ¼ney kesimleri baÅŸta olmak Ã¼zere etkili olan sellerde 11 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ürdün'de aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± sel felaketinde 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, orta ve güney kesimler baÅŸta olmak üzere ülkede etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlardan dolayÄ± oluÅŸan selde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 11'e yükseldiÄŸini, 2 kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸunu belirtti.

Guneymat, yüzlerce sivil savunma personelinin selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ifade etti.

Sözcü Guneymat, gece yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamada, ülkedeki sel felaketinde arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan bir dalgÄ±cÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 9 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 9 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ürdün resmi haber ajansÄ± PETRA da ordu birliklerinin sel felaketinin ardÄ±ndan arama kurtarma operasyonlarÄ± için takviye saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

EKÄ°M AYINDA 21 KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ, 2 BAKAN Ä°STÄ°FA ETTÄ°

Ürdün'de ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar sebebiyle ekim ayÄ±nda, Ölü Deniz bölgesinde oluÅŸan selde de 21 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Ürdün Turizm BakanÄ± Lina Annab ile EÄŸitim BakanÄ± Azmi Muhafaza, ülkede meydana gelen sel felaketinin ardÄ±ndan istifa etmiÅŸti. (Amman/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 10:12

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