Trump'tan Macron'a: Avrupa Ã¶nce NATOâ€™ya olan borcunu Ã¶desin

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Avrupa ordusu tartÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±: Belki Avrupa Ã¶nce ABD'nin destek verdiÄŸi NATO'ya olan borcunu Ã¶demelidir.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un “ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nÄ±n kendi ordusunu oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸini” söylediÄŸini belirterek, “Çok aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±” ifadesini kullandÄ±.

Birinci Dünya SavaÅŸÄ±nÄ± SonlandÄ±ran AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 100. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Paris'te düzenlenecek etkinliklere katÄ±lmak üzere Fransa'ya giden Trump, sosyal medyada Twitter hesabÄ± üzerinden Macron'u hedef aldÄ±.

Trump paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, ‘ABD, Çin ve Rusya’dan korunmak için Avrupa'nÄ±n kendi ordusunu oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸi’ yönünde öneride bulundu. Çok aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir ÅŸekilde destek verdiÄŸi NATO'ya olan borcunu ödemelidir” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, bu hafta Paris'te yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Rusya tehlikesine dikkati çekerek, ABD'ye baÄŸÄ±mlÄ± olmayan, egemen bir Avrupa BirliÄŸi ordusu kurmadÄ±kça AvrupalÄ±larÄ±n güvende olamayacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. (AA)

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