7'ÅŸer eksiÄŸi bulunan Kayserispor ve Galatasaray'Ä±n muhtemel 11'leri

SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda bugÃ¼n yapÄ±lacak Kayserispor-Galatasaray maÃ§Ä±nda iki takÄ±mÄ±n da yediÅŸer eksiÄŸi bulunuyor.

Süper Lig'in 11. haftasÄ±nda sahasÄ±ndaki Fenerbahçe maçÄ± sonrasÄ± çÄ±kan olaylarda Teknik Direktör Fatih Terim ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan ÅžaÅŸ'la birlikte 3 futbolcusu ceza alan Galatasaray'Ä±n ve 7 eksiÄŸi bulunan Kayserispor'un maça hangi 11'lerle çÄ±kacaÄŸÄ± merak konusu.

Bu akÅŸam saat 19.00'da BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta PFDK tarafÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lan Teknik Direktör Fatih Terim, yardÄ±mcÄ±sÄ± Hasan ÅžaÅŸ ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues görev yapamayacak. Bu futbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando ve Eren Derdiyok da sahaya çÄ±kamayacak.

Bu ÅŸartlarda Galatasaray'Ä±n Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±na kalede Muslera, savunmada Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, orta sahada Selçuk Ä°nan, Celil Yüksel, Younes Belhanda, hücum hattÄ±nda ise Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Sinan GümüÅŸ 11'iyle çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

PFDK'nin 7 maç ceza verdiÄŸi Terim ile 8 müsabakayla cezalandÄ±rÄ±lan Hasan ÅžaÅŸ, karÅŸÄ±laÅŸmada takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda bulunmayacak. Maçta Galatasaray'Ä± yardÄ±mcÄ± antrenörler Ümit Davala ile Levent Åžahin idare edecek.

KAYSERÄ°SPOR'UN EKSÄ°KLERÄ°

Kayserispor'un ise Silviu Lung, Tiago Lopes, Oleksandr Kucher, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Åžamil Çinaz, Rajko Rotman, Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu, Bernard Mensah, Silvestre Varela, Umut Bulut 11'iyle sahada olmasÄ± bekleniyor.

Ev sahibi ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan SakÄ±b Aytaç, OÄŸuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlÄ±ÄŸÄ± tam geçmeyen Artem Kravets ve kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± Kana Biyik forma giyemeyecek.

GALATASARAY, LÄ°DERÄ°N 4 PUAN GERÄ°SÄ°NDE

Galatasaray, haftaya 20 puanla, lider BaÅŸakÅŸehir'in 4 puan gerisinde ikinci girdi. Ancak Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 yendiÄŸi müsabaka sonrasÄ± maç fazlasÄ±yla ikinciliÄŸe yükseldi.

ErtuÄŸrul SaÄŸlam'Ä±n çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kayserispor ise 11 hafta sonunda topladÄ±ÄŸÄ± 12 puanla 12. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Trabzonspor'a Malatya'da ÅŸok: Yeni Malatyaspor 5-0 Trabzonspor

GÜNÜN PROGRAMI

Süper Lig'de günün ilk maçlarÄ± 13.30'da BB Erzurumspor-Göztepe ve Konyaspor-Ankaragücü arasÄ±nda oynanacak. 16.00'da ise lider BaÅŸakÅŸehir, Rizespor deplasmanÄ±na çÄ±kacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 09:08

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