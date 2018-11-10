'Suudi Arabistan KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmayÄ± kabul etmez'

Suudi Arabistan eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Faysal, Ã¼lkesinin KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinin baÄŸÄ±msÄ±z bir komisyonca soruÅŸturulmasÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Suudi Arabistan'Ä±n eski Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Prens Turki el Faysal, ülkesinin gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi ile ilgili uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturmayÄ± asla kabul etmeyeceÄŸini söyledi.

New York'ta, UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ Enstitüsü'nde (IPI) konuÅŸan Faysal, ülkesinde gurur verici bir hukuk sistemi olduÄŸunu savunarak, 2 Ekim'de Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan Washington Post yazarÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturmanÄ±n asla kabul edilmeyeceÄŸini öne sürdü.

Faysal, Suudi KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "tüm gerçekleri masaya koyma" ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n bedenine ne olduÄŸu konusunda tüm sorularÄ± yanÄ±tlama sözünü yerine getirmeyi umduÄŸunu ifade etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres baÅŸta olmak üzere bazÄ± ülke liderleri ile insan haklarÄ± örgütleri baÅŸkanlarÄ±, 2 Ekim tarihinde evlilik belgeleri için Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alÄ±namayan gazeteci KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n akÄ±beti için baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma yapÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Suudi Arabistan yönetimi, olayÄ±n ardÄ±ndan ilk günlerde KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etse de 18 gün sonra "konsoloslukta çÄ±kan kavgada" öldürüldüÄŸünü belirtmiÅŸti.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da "Maktul Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik iÅŸlemleri için girdiÄŸi Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda, daha önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda, baÅŸkonsolosluk binasÄ±na girer girmez boÄŸularak öldürülmüÅŸtür. Cesedi, yine önceden yapÄ±lan planlama doÄŸrultusunda parçalanarak yok edilmiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (New York/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 08:38

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