FenerbahÃ§e, Euroleague'de Baskonia'yÄ± deplasmanda yendi

FenerbahÃ§e basketbol takÄ±mÄ±, Euroleague'in 6. haftasÄ±nda Baskonia'yÄ± deplasmanda 74-72 yenerek galibiyete uzandÄ±.

Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague'de 6. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Fenerbahçe, deplasmanda Ä°spanya'nÄ±n Baskonia takÄ±mÄ±nÄ± 74-72 maÄŸlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 5. galibiyetini aldÄ±. Baskonia ise 4. maÄŸlubiyetini yaÅŸadÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk çeyreÄŸini Baskonia 20-18 önde tamamlarken, takÄ±mlar soyunma odasÄ±na 33-33 eÅŸitlikle gitti.

Baskonia, son çeyreÄŸe 7 sayÄ±lÄ±k avantajla (55-48) girmesine raÄŸmen Fenerbahçe, çekiÅŸmeli geçen karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± son 36 saniyede serbest atÄ±ÅŸ çizgisinden bulduÄŸu kritik basketlerle 74-72 kazandÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmada Fenerbahçe adÄ±na 16 sayÄ± kaydeden Luigi Datome ile 15 sayÄ± atan Joffrey Lauvergne, galibiyette önemli rol oynadÄ±.

GECENÄ°N DÄ°ÄžER SONUÇLARI

Euroleague'de gecenin diÄŸer maçlarÄ±nda alÄ±nan sonuçlar ÅŸöyle:

BC Khimki-Barcelona 80-87

Buducnost-Zalgiris 60-72

Panathinaikos-Olympiakos 93-80

REAL MADRÄ°D LÄ°DER

6. hafta sonunda Real Madrid ve CSKA Moskova, namaÄŸlup durumda ve zirveyi paylaÅŸÄ±yor. Fenerbahçe ise 5 galibiyet 1 yenilgiyle 3. sÄ±rada. Türkiye'nin diÄŸer temsilcilerinden Anadolu Efes, 4 galibiyet 2 yenilgiyle 7., DarüÅŸÅŸafaka ise 1 galibiyet 5 yenilgiyle 15. sÄ±radayer alÄ±yor. Euroleague'de bu sezonun galibiyet yüzü göremeyen tek takÄ±mÄ± olan Buducnost, 16. ve son sÄ±rada. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 08:25

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