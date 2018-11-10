ABD, Yemen'e saldÄ±ran Suudi uÃ§aklarÄ±na yakÄ±t ikmali yapmayacak

ABD, Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'e yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larda yakÄ±t ikmali iÃ§in kendi uÃ§aklarÄ±nÄ± kullanma kararÄ±nÄ± desteklediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun Yemen'e yönelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m uluslararasÄ± kamuoyunun tepkisini çekerken koalisyon ve ABD'den bu tepkileri azaltmak üzere yeni bir hamle geldi. Mart 2015'ten bu yana bölgede binlerce insanÄ±n ölümüne, kÄ±tlÄ±ÄŸa ve temel hizmetlere eriÅŸimde aksaklÄ±klara neden olan saldÄ±rÄ±lara dair artan eleÅŸtiriler ve Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ÅŸimÅŸekleri Suudi Arabistan'Ä±n üzerine çekmesi sonrasÄ± koalisyon güçleri, ABD'den kendilerine "yakÄ±t ikmali desteÄŸi saÄŸlamama" talebinde bulundu. ABD ise bu talebe olumlu yanÄ±t verdi.

ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon uçaklarÄ±nÄ±n Yemen saldÄ±rÄ±larÄ±nda yakÄ±t ikmali için kendi uçaklarÄ±nÄ± kullanma kararÄ±nÄ± desteklediklerini açÄ±kladÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre Bakan Mattis konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Suudi Arabistan KrallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ABD hükümeti ile danÄ±ÅŸarak, Yemen operasyonlarÄ±na destek amaçlÄ± olarak havadan ikmal konusunda kendi uçaklarÄ±nÄ± kullanma kararÄ±nÄ± destekliyoruz" ifadesine yer verdi.

"BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki iç savaÅŸa çözüm bulmasÄ±na odaklandÄ±klarÄ±nÄ±" belirten Mattis, "ABD ve koalisyon, Yemen halkÄ±nÄ± korumak, ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak ve Yemen ile bölgede El Kaide ve IÅžÄ°D'le mücadeleye katkÄ± saÄŸlamak için meÅŸru Yemen kuvvetlerini oluÅŸturmak üzere iÅŸ birliÄŸi yapmayÄ± planlÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mattis, "ABD'nin aynÄ± zamanda Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ±nÄ±n önlenmesi konusunda Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonla çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

Suudi saldÄ±rÄ±larÄ± Yemenâ€™de 15 binden fazla sivil can aldÄ±

KOALÄ°SYONUN AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyon, ABD'den, Yemen'deki operasyonlara katÄ±lan savaÅŸ uçaklarÄ±na saÄŸladÄ±ÄŸÄ± havada yakÄ±t ikmalini durdurmasÄ±na iliÅŸkin bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Koalisyon güçlerine baÄŸlÄ± Ortak Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan açÄ±klamasÄ±nda, "Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine baÄŸlÄ± ülkelerin, Yemen'de meÅŸruiyete destek ve askeri yeteneklerini geliÅŸtirme çabalarÄ±ndan hareketle, son dönemde, uçaklarÄ±na yakÄ±t ikmali alanÄ±ndaki kabiliyetlerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" belirtilmiÅŸti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

KONGRE BASKISI

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) bütçesine iliÅŸkin Ulusal Savunma Yetkilendirme YasasÄ±'nda, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ± ve altyapÄ± tahribatÄ±nÄ± önlemek için gerekli önlemleri aldÄ±ÄŸÄ±na dair DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir onay raporu hazÄ±rlamasÄ± talep edilmiÅŸti.

Yasa gereÄŸince söz konusu onay verilmediÄŸi takdirde ABD'nin Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun uçaklarÄ±na yakÄ±t ikmali gibi Yemen'deki operasyonlarÄ±na verdiÄŸi destekler durdurulacaktÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, bu konuda 20 Eylül'de Kongreye bir rapor sunarak Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun, operasyonlarda sivil kayÄ±plarÄ± ve altyapÄ± tahribatÄ±nÄ±n önlenmesi için gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Buna karÅŸÄ±n geçen ay bir grup senatör, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de sivil kayÄ±plarÄ±nÄ± engellemek için gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin" açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± onay raporunun sahadaki bilgileri yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Senato DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komitesi üyelerinden Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Chris Coons, Chris Murphy ve Jeffrey Merkley ile Cumhuriyetçi senatörler Todd Young, Susan Collins ve Jerry Moran, ABD DÄ±ÅŸiÅŸlerine yolladÄ±ÄŸÄ± mektupta, Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun Yemen'deki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivil kayÄ±plar ve ölümlerde çok dramatik bir artÄ±ÅŸ olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.

Senatörler ayrÄ±ca, Pompeo'ya, aÄŸustos-ekim aylarÄ±nda Suudi Arabistan öncülüÄŸündeki koalisyonun neden olduÄŸu sivil kayÄ±plarÄ±n sayÄ±sÄ±, Suudi Arabistan ve BAE yönetiminin sivil kayÄ±plarÄ± önlemek için gerekli tedbirleri almamÄ±ÅŸken ABD yönetiminin nasÄ±l bu yönde beyanat verdiÄŸi ve iki ülkenin ABD silahlarÄ±nÄ± kullanÄ±rken gerekli anlaÅŸma ve kanunlara uymadÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±klarÄ±nda soru önergesi vermiÅŸti.

Senatörlerin bu baskÄ±sÄ±nÄ±n, ABD'nin yakÄ±t ikmalini durdurma kararÄ±nda etkili olabileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Yemen'de insanlar kÄ±tlÄ±k sebebiyle ot yemeye baÅŸladÄ±

NORVEÇ SÄ°LAH SATIÅžINI DURDURDU

Öte yandan Norveç, Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatÄ±nÄ± durdurduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Sputnik'in haberine göre Norveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ine Eriksen Soreide, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Yemen'deki savaÅŸÄ±n geldiÄŸi son durumu da göz önüne alarak, Suudi Arabistan'a bütün savunma sanayi ile ilgili silah ve mühimmat ihracatÄ± için yeni lisans vermeyeceÄŸiz" ifadesini kullandÄ±.

Norveç'in Suudi Arabistan'a silah ihracatÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ±n Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgisinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Soreide, yorum yapmaktan kaçÄ±ndÄ±.

Almanya geçen ay, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin sonucu ortaya çÄ±kÄ±ncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatÄ± durdurduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven ise bir süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KaÅŸÄ±kçÄ± olayÄ±na raÄŸmen Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmayacaklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 KasÄ±m 2018 08:08

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