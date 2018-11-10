Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men ilticalarÄ±nÄ±n reddedilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±

ABD'de Ã¼Ã§ sivil toplum kuruluÅŸu Trump'Ä±n Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± dava aÃ§tÄ±.

ABD'de üç sivil toplum kuruluÅŸu BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesi kararÄ±na karÅŸÄ± dava açtÄ±.

Amerikan Sivil Özgürlükler SendikasÄ±, Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center) ile Amerika Anayasal Haklar Merkezi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesini öngören BaÅŸkanlÄ±k Bildirgesi'ne karÅŸÄ± dava açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

18 sayfalÄ±k dava dosyasÄ±nda, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ±n ve BaÅŸkanlÄ±k Bildirgesi'nin "Kongre'nin ülkeye giriÅŸ ÅŸekli kategorik bir sÄ±ÄŸÄ±nma engeli teÅŸkil edemeyeceÄŸine iliÅŸkin açÄ±k talimatÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi" bildirildi.

BaÅŸvuruda ayrÄ±ca ABD Göçmenlik ve VatandaÅŸlÄ±k YasasÄ±nda ülkeye yasal veya yasa dÄ±ÅŸÄ± girmiÅŸ olmalarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunanlarÄ±n baÅŸvurularÄ±nÄ±n kabul edileceÄŸinin ifade edildiÄŸi belirtildi.

'TRUMP'IN YENÄ° SIÄžINMA YASAÄžI YASA DIÅžIDIR'

Konuyla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Amerikan Sivil Özgürlükler SendikasÄ±nÄ±n Göçmen HaklarÄ± Projesi Direktörü Ömer Cevdet, "Ne BaÅŸkan ne de kabinesindeki bakanlar ABD yasalarÄ±nÄ±n açÄ±k emrini hükümsüz kÄ±labilir ancak tam da bunu yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu adÄ±m hukuk devleti ilkesinin altÄ±nÄ± oyar ve büyük bir ahlaki çöküÅŸtür çünkü kÄ±yÄ±ma maruz kalan insanlarÄ±n üzerinde korumayÄ± kaldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Trump, ülkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giriÅŸ yapanlarÄ±n iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n reddedilmesini öngören BaÅŸkanlÄ±k Bildirgesi'ni imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Donald Trump daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, göçmen konvoyunun ülkeye giriÅŸine izin vermeyeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸ ve "SÄ±nÄ±r Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±ra 10 ila 15 bin arasÄ±nda asker göndereceÄŸiz. Kimse sÄ±nÄ±rdan içeri girmeyecek. Bu kiÅŸilerin içeri girmesine izin vermeyeceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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